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    首頁　>　政治

    朱學恒嗆幫林耕仁站台就打 朱立倫：相信大家都不怕被打

    國民黨日於台北國軍英雄館舉行「慶祝建黨128週年黨慶大會」，國民黨主席朱立倫出席，懇託黨員支持國民黨贏得勝選。 （記者羅沛德攝）

    國民黨日於台北國軍英雄館舉行「慶祝建黨128週年黨慶大會」，國民黨主席朱立倫出席，懇託黨員支持國民黨贏得勝選。 （記者羅沛德攝）

    2022/11/06 12:38

    〔記者林良昇／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安近期陷入助理費爭議，相關質疑是來自國民黨新竹市長候選人林耕仁，讓網紅朱學恒開直播嗆聲「誰幫林耕仁站台，站一個、打一個」，國民黨主席朱立倫今說，相信大家都不怕被打，會全力支持黨提名的同志。

    前高雄市長韓國瑜昨晚出席林耕仁的造勢晚會，對朱學恒曾開直播嗆聲「誰幫林耕仁站台，站一個、打一個」，韓國瑜上台時開玩笑說，「今天站在林耕仁旁邊，好嚇人啊！因為有人說我站他旁邊要把我打死。」

    對於朱學恒的嗆聲，朱立倫今出席國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動受訪時強調，林耕仁是國民黨提名的候選人，國民黨每一位同志去幫林耕仁是天經地義，是道義責任。

    「謝謝韓市長」，朱立倫說，也謝謝接下來要去幫林耕仁的每一位黨內同志，「相信大家都不怕被打」，都會全力支持國民黨提名的同志。

    媒體詢問，有人認為國民黨有授意幫林耕仁攻擊高虹安，為了不要讓民眾黨取代國民黨？朱立倫反批，講這種話的人沒有常識，是惡意破壞的人。林耕仁是主要政黨推薦的候選人，當然一定會提出對他的競爭對手的任何疑慮，「妳就好好回答」。

    朱立倫說，2、3個月前，林耕仁的民調一直都是最高的，可能認為穩扎穩打就能贏得勝選，但這2個月來，林的民調開始下降，現在他重新找回戰場、整合陸軍、發揮空軍戰力，回到應有的第一領先地位，這是很正常的。

    朱立倫提到，他到新竹去跟林耕仁說，要回到原來該有的戰力，原來穩定的領先者，怎麼可以保持這樣的態度？所以林現在整合陸軍，用最強空軍的戰力，相信只要發揮正常戰力，就可以回到領先地位。

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