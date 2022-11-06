蔡英文為鄭運鵬站台 呼籲11月26日一起守住桃園

鄭運鵬高鐵特區暨新住民後援會成立，民進黨主席蔡英文站台催票。（記者鄭淑婷攝）

2022/11/06 16:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天下午舉行青埔高鐵特區暨新住民後援會成立大會，民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦到場輔選並前往青埔青昇宮參拜、祈福，蔡英文表示，桃園選情非常拉鋸，拜託大家用力催票、拉票，一定要集中選票，11月26日一起守住桃園，讓鄭運鵬接棒擔任市長，讓桃園進步不回頭。

蔡英文表示，這次選舉確實很緊繃，但她有信心，只要大家團結在一起、奮力一搏，一定會贏得這場選舉，市長投給3號鄭運鵬、議員投給民進黨候選人，讓議會席次過半，市長、民進黨議員一起做桃園的靠山。

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蔡英文表示，這8年是青埔發展最快的8年，中央和地方同心協力，讓桃園機場捷運通車，青埔現在除了有高鐵，還有機捷，未來還可直接連結到中壢車站，現在的青埔是桃園進步的象徵，今年國慶晚會就選在青埔陽光劇場舉辦，很多僑胞回來都盛讚，未來中央、地方還會一起完成原住民文創園區，展現桃園多元族群特色，正在施工的市立美術館，中央則補助超過13億元，希望透過文化建設帶動桃園文化、經濟，讓地方大發展，由市府提供土地、中央出資的桃園會展中心也要完工了，未來青埔還有許多重大建設規劃，一定要讓正確的人選、強棒接棒。

而全台新住民人口已逾100萬人，桃園市更是全國新住民人口最多縣市，蔡英文表示，中央及地方都非常重視新住民，包括學校納入相關語言教學，讓小朋友能夠學習母語，培訓更多新住民成為語言教師，能有更多的就業機會，桃市府在社會局成立新住民事務科等，協助新住民各方面需求，鄭運鵬也提出相關政策，未來他擔任市長後，可以照顧更多的新住民朋友。

民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦等人為鄭運鵬站台輔選，並前往青埔青昇宮參拜、祈福。（記者鄭淑婷攝）

鄭運鵬高鐵特區暨新住民後援會成立，民進黨主席蔡英文站台催票。（記者鄭淑婷攝）

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