為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    平埔族釋憲案引關注 苗縣里長候選人提振興道卡斯文化政見

    苗栗縣後龍鎮新民里長候選人劉金龍給里民一封信，內文提及將振興道卡斯文化。（民眾提供）

    苗栗縣後龍鎮新民里長候選人劉金龍給里民一封信，內文提及將振興道卡斯文化。（民眾提供）

    2022/11/06 16:26

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮新民里的新港社，是道卡斯族現存最大聚落，下屆新民里長選舉，里民劉金龍挑戰現任里長劉明華；近來平埔族納平地原住民釋憲案引發各界關注，劉金龍認為道卡斯文化是新民里最具特色文化，因而提出振興平埔族文化政見，期盼將道卡斯文化發揚光大。

    道卡斯族是台灣目前仍然存在群聚部落以及文化活動的平埔族，分布在桃園、新竹、台中沿海以及南投縣埔里鎮愛蘭村，其中最主要的族群生活在苗栗縣後龍鎮，舊名為新港社，目前仍存在的部落包括有東社、西社及南社，分別隸屬於後龍鎮新民里一帶，約有1700多人，是道卡斯族現存最大部落。

    新民里長候選人劉金龍最近發給里民一封公開信，劉金龍指出，他世代都居住在東社紫雲宮後面巷內，並未離開過，且30多歲即參與廟務，擔任總幹事一職，長期關心里內事務。

    劉金龍指出，道卡斯文化是新民里最具特色文化，不但要妥善傳承下去，還要發將發揚光大，必須透過網路傳銷方式，推展到全台灣，同時必須有值得吸引遊客的特色文物，並打造代表性的地標，讓遊客拍照打卡，把遊客吸引過來，他若當選後，將進行社區改造，彙集人才積極去籌劃。

    苗栗縣後龍鎮新民里長候選人劉金龍給里民一封信，內文提及將振興道卡斯文化。（民眾提供）

    苗栗縣後龍鎮新民里長候選人劉金龍給里民一封信，內文提及將振興道卡斯文化。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    修法保障98萬平埔族語言文化與認同大工程 將徵詢族人意見
    2022/11/05 17:18

    修法保障98萬平埔族語言文化與認同大工程 將徵詢族人意見
    原住民身分法第2條違憲 蘇貞昌：符合事實、會尊重
    2022/11/01 22:10

    原住民身分法第2條違憲 蘇貞昌：符合事實、會尊重
    學者：原住民族不包括平埔族
    2022/07/02 05:30

    學者：原住民族不包括平埔族
    道卡斯族牽田祭 苗縣爭取列入無形文化資產
    2022/03/27 12:33

    道卡斯族牽田祭 苗縣爭取列入無形文化資產
    重振傳統文化 苗栗道卡斯族人傳承藺草編織
    2020/11/01 19:47

    重振傳統文化 苗栗道卡斯族人傳承藺草編織

    元宇宙MetaCity M全球封測2萬人參與
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播