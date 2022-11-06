平埔族釋憲案引關注 苗縣里長候選人提振興道卡斯文化政見

苗栗縣後龍鎮新民里長候選人劉金龍給里民一封信，內文提及將振興道卡斯文化。（民眾提供）

2022/11/06 16:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮新民里的新港社，是道卡斯族現存最大聚落，下屆新民里長選舉，里民劉金龍挑戰現任里長劉明華；近來平埔族納平地原住民釋憲案引發各界關注，劉金龍認為道卡斯文化是新民里最具特色文化，因而提出振興平埔族文化政見，期盼將道卡斯文化發揚光大。

道卡斯族是台灣目前仍然存在群聚部落以及文化活動的平埔族，分布在桃園、新竹、台中沿海以及南投縣埔里鎮愛蘭村，其中最主要的族群生活在苗栗縣後龍鎮，舊名為新港社，目前仍存在的部落包括有東社、西社及南社，分別隸屬於後龍鎮新民里一帶，約有1700多人，是道卡斯族現存最大部落。

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新民里長候選人劉金龍最近發給里民一封公開信，劉金龍指出，他世代都居住在東社紫雲宮後面巷內，並未離開過，且30多歲即參與廟務，擔任總幹事一職，長期關心里內事務。

劉金龍指出，道卡斯文化是新民里最具特色文化，不但要妥善傳承下去，還要發將發揚光大，必須透過網路傳銷方式，推展到全台灣，同時必須有值得吸引遊客的特色文物，並打造代表性的地標，讓遊客拍照打卡，把遊客吸引過來，他若當選後，將進行社區改造，彙集人才積極去籌劃。

苗栗縣後龍鎮新民里長候選人劉金龍給里民一封信，內文提及將振興道卡斯文化。（民眾提供）

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