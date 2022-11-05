修法保障98萬平埔族語言文化與認同大工程 將徵詢族人意見

西拉雅正名運動發起人萬正雄（前）等一行人，敲著竹鼓高唱凱旋之歌，感謝憲法法庭還給西拉雅族人身分和正義。 （資料照，記者劉信德攝）

2022/11/05 17:18

〔記者李欣芳／台北報導〕萬淑娟等112名西拉雅族人打官司，爭取納入平地原住民，承審的台北高等行政法院認為「原住民身分法」第2條有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭日前判決法條導致部分原住民未受國家法律保障、違憲。行政院將根據大法官的判決與原民會會商，3年內完成修法或訂立特別法，據悉，未來將透過法律機制，保障98萬平埔族等台灣其他南島語系民族的語言、文化與民族身分認同，避免平埔族語言消失、被同化。

不過，行政院官員今天坦言，後續修法等工作是複雜的大工程，涉及原住民相關法律與行政命令都要盤點與檢視，政院將由政務委員林萬億與原民會討論，西拉雅族等平埔族未來登記為新的原住民族後，是否要另訂參政權的特別保障，也要好好研究。

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原民會高層官員說， 未來是要修法或訂立特別法保障西拉雅族等平埔族取得身分等認同，目前持開放態度，原民會將徵詢平埔族與學者專家等各界人士的意見，並參考加拿大等國外的相關立法案例。

儘管憲法法庭10月28日一致認定相關規定違憲，卻設3年過渡期，因此，西拉雅族要正名還要再等等，估計未來可能會有約98萬人因釋憲結果而取得原民身分。

政院官員今天說，這次大法官會議裁定「原住民身分法」第2條違憲，是近年來罕見15位大法官一性做出違憲解釋，這在政院原本預期的釋憲結果之一，並不意外。釋憲結果並沒有對政府的現行政策造成重大衝擊，反而有利於在大法官的支持下，未來順利推動修法。

政院官員指出，現行法律有山地原住民與平地原住民的分類，憲法增修條文並且明定山地原住民與平地原住民立委席次的保障名額，大法官這次的釋憲案要給予西拉雅族等平埔族群的原民身分承認，但其參政權應否應有一定程度保障，大法官沒有講明。

這位官員說，他個人意見認為，憲法增修條文對平原與山原立委的保障名額已經訂死，因此，未來西拉雅族等族人登記為新的原住民族之後，應不致於影響現有的平原與山原立委的既定保障名額，至於這些新的原住民族未來在登記後，能不能另行選出代表他們族群的人，相關參政權的部分，則要好好地研究。

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