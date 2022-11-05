北市電視辯論》黃珊珊嗆中央建社宅慢 簡舒培舉證：做賊喊捉賊

台北市議員簡舒培提出柯市府刪除社宅預算的公文證據。（簡舒培提供）

2022/11/05 22:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉今進行電視辯論會，媒體針對社宅興建提問三名候選人，無黨籍台北市長候選人黃珊珊嗆民進黨候選人陳時中，誇口4年蓋5萬戶社宅，但中央興建社宅進度緩慢；台北市議員簡舒培批評，黃珊珊在辯論會上公然變成「說謊刪刪」事實是刪掉社宅預算的人是台北市長柯文哲，當時代表市府至議會議會協商預算的正是副市長黃珊珊，是執行刪社宅預算的劊子手。

簡舒培指出，柯文哲2014年競選時喊出「8年5萬戶」的社宅政見，確定跳票就算了，柯市府一直把興建社宅當主要政績來宣傳，但近2年直接興建社宅決標只剩131戶，黃珊珊擔任副市長期間，社宅興建嚴重停滯是不爭的事實，然而黃珊珊今天竟把台北市社宅興建停滯的責任丟給議會，聲稱是台北市議會刪掉社宅預算。

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簡舒培表示，2020年底柯市府悄悄放棄興建六張犁D、E基地社會住宅共1113戶，給出的理由是無力支付給營改基金的土地租金，即使內政部表示會補助土地租金，市府仍不願興建，由國家住都中心接手。

簡舒培說，六張犁D、E基地社會住宅，市府針對用地與中央協調溝通，並編列106至111年度編列連續性預算共52.8億元，即使柯市府放棄興建計畫，議會也沒直接刪掉預算，而是希望市府持續溝通，但柯市府心意已決，送到議會的110年度預算書時，在議會預算審查時要求議員刪除，且連預算項目都刪掉。

簡舒培還原當時狀況，指當時議會要求市府必須來函說明解釋，台北市政府於2020年12月9日發給議會公文白紙黑字清楚寫明：「現經本府評估停止執行110年度後已編列之住宅基金預算，請貴會諒查」，黃珊珊更帶隊到議會要求刪除六張犁D、E社宅預算，黃珊珊妳是忘了，還是害怕想起？

簡舒培強調，刪社宅預算的人是柯文哲，當時代表市府來議會協商預算的正是時任副市長的黃珊珊，就是執行刪社宅預算的劊子手， 怎麼好意思高談闊論居住正義3.0？大巨蛋牽拖中央、內湖交通推給前朝，現在又把刪社宅預算甩鍋給議會，黃珊珊說要延續柯文哲路線，難道就是這樣一事無成只會推諉卸責？

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