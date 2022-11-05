為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市電視辯論》黃珊珊嗆中央建社宅慢 簡舒培舉證：做賊喊捉賊

    台北市議員簡舒培提出柯市府刪除社宅預算的公文證據。（簡舒培提供）

    台北市議員簡舒培提出柯市府刪除社宅預算的公文證據。（簡舒培提供）

    2022/11/05 22:26

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉今進行電視辯論會，媒體針對社宅興建提問三名候選人，無黨籍台北市長候選人黃珊珊嗆民進黨候選人陳時中，誇口4年蓋5萬戶社宅，但中央興建社宅進度緩慢；台北市議員簡舒培批評，黃珊珊在辯論會上公然變成「說謊刪刪」事實是刪掉社宅預算的人是台北市長柯文哲，當時代表市府至議會議會協商預算的正是副市長黃珊珊，是執行刪社宅預算的劊子手。

    簡舒培指出，柯文哲2014年競選時喊出「8年5萬戶」的社宅政見，確定跳票就算了，柯市府一直把興建社宅當主要政績來宣傳，但近2年直接興建社宅決標只剩131戶，黃珊珊擔任副市長期間，社宅興建嚴重停滯是不爭的事實，然而黃珊珊今天竟把台北市社宅興建停滯的責任丟給議會，聲稱是台北市議會刪掉社宅預算。

    簡舒培表示，2020年底柯市府悄悄放棄興建六張犁D、E基地社會住宅共1113戶，給出的理由是無力支付給營改基金的土地租金，即使內政部表示會補助土地租金，市府仍不願興建，由國家住都中心接手。

    簡舒培說，六張犁D、E基地社會住宅，市府針對用地與中央協調溝通，並編列106至111年度編列連續性預算共52.8億元，即使柯市府放棄興建計畫，議會也沒直接刪掉預算，而是希望市府持續溝通，但柯市府心意已決，送到議會的110年度預算書時，在議會預算審查時要求議員刪除，且連預算項目都刪掉。

    簡舒培還原當時狀況，指當時議會要求市府必須來函說明解釋，台北市政府於2020年12月9日發給議會公文白紙黑字清楚寫明：「現經本府評估停止執行110年度後已編列之住宅基金預算，請貴會諒查」，黃珊珊更帶隊到議會要求刪除六張犁D、E社宅預算，黃珊珊妳是忘了，還是害怕想起？

    簡舒培強調，刪社宅預算的人是柯文哲，當時代表市府來議會協商預算的正是時任副市長的黃珊珊，就是執行刪社宅預算的劊子手， 怎麼好意思高談闊論居住正義3.0？大巨蛋牽拖中央、內湖交通推給前朝，現在又把刪社宅預算甩鍋給議會，黃珊珊說要延續柯文哲路線，難道就是這樣一事無成只會推諉卸責？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    暗諷蔣萬安老問「同樣的問題」 蔡英文：一是不懂、二是不想懂
    2022/11/05 21:30

    暗諷蔣萬安老問「同樣的問題」 蔡英文：一是不懂、二是不想懂
    北市電視辯論》否認當蔣萬安側翼！趙少康：我是自己的主翼
    2022/11/05 18:16

    北市電視辯論》否認當蔣萬安側翼！趙少康：我是自己的主翼

    倒數完銷！「榮馥大院」快買不到了
    北市電視辯論》陳時中：防疫光榮印記仍在 最後一段旅程獻給台北
    2022/11/05 16:28

    北市電視辯論》陳時中：防疫光榮印記仍在 最後一段旅程獻給台北
    北市電視辯論》交鋒居住正義 黃珊珊批蔣6年未關心、嗆陳中央進度慢
    2022/11/05 15:50

    北市電視辯論》交鋒居住正義 黃珊珊批蔣6年未關心、嗆陳中央進度慢

    四大升級超有感 KICKS全新改款超驚豔
    北市電視辯論》居住不易 蔣萬安：提供更寬鬆補貼、40歲以下更高社宅比例
    2022/11/05 15:39

    北市電視辯論》居住不易 蔣萬安：提供更寬鬆補貼、40歲以下更高社宅比例
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播