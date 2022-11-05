捷運站改到「海線特定家族」土地旁 蔡其昌：每天請盧秀燕說明

蔡其昌（中）質疑，台中捷運藍線綜合規劃案未獲交通部通過，是盧秀燕把車站改到「海線特定家族」土地旁，導致經費暴增327億元。（記者張瑞楨攝）

2022/11/05 18:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市捷運藍線綜合規劃案月初在交通部審查未獲通過，原因包括變更部分路線與站點，經費暴增327億元，民進黨台中市長候選人蔡其昌今天說，交通部不通過原因是「盧市長，您任意變更台中捷運藍線的路線、站址，將捷運車站改到海線特定家族（指顏寬恒）土地旁，造成整體經費暴增327億」，他說，「盧秀燕市長不出面回應，我們會每天請她說明！」

對於中捷藍線綜合規劃案未通過，藍營指稱「中央卡盧秀燕」，台中市交通局則解釋，經費增加，是因為前市長林佳龍當時沒有計算土地徵收款，且營建物價等上漲，重新估算、調整計畫經費；至於路線、站點變更，「是更優化方案」，例如正英路（B8）增站是路線優化後，為擴大服務範圍而增設，「變更皆屬合理且必要」。

請繼續往下閱讀...

不過，蔡其昌臉書發文質疑盧秀燕「耽擱台中市四年發展」、「不要再用謝謝迴避監督」，捷運藍線拖延、未獲通過癥結，是盧秀燕「任意變更台中捷運藍線的路線、站址，將捷運車站改到海線特定家族土地旁，造成整體經費暴增327億，經費無法釐清、被交通部退件！」

他說，「浪費國人的納稅錢，圖利特定家族，盧秀燕市長應該出來面對，向台中市民、台灣國人講清楚！」「盧秀燕市長不出面回應，我們會每天請她說明！」

蔡其昌今天為民進黨市議員候選人何昆霖站台時也抨擊，自稱「開工市長」的盧秀燕，「一條捷運藍線，搞四年也無法動工」，「蔡其昌當市長，4年就讓它（指捷運藍線）動工」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法