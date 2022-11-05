同窗好友濫墾山坡地照樣取締 陳定南逝世16周年各界緬懷

陳定南教育基金會董事長林光義在陳定南逝世16周年紀念音樂會上致詞。（記者蔡昀容攝）

2022/11/05 18:12

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕前法務部長陳定南逝世16周年，陳定南教育基金會在陳定南紀念園區舉辦「青天精神，廉能治理」周年紀念音樂會，基金會董事長林光義回憶，宜蘭好山好水並非理所當然，陳定南雷厲風行，剛上任就取締山坡地開發濫墾，就算是同窗好友也照辦不誤。民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵出席活動，廉能是基本要求，會傳承陳定南精神，也希望陳定南精神庇佑宜蘭，別讓貪腐團隊繼續執政。

林前農委會主委、基金會志工團長林聰賢及民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵、民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇、羅東鎮長候選人黃適超等人都出席音樂會，觀賞當代樂坊、汶凬舞集帶來巴洛克弦樂四重奏與輕柔舞姿演出。除了懷念陳定南，基金會說，廉能不只從政才需要，希望廉能可以融入每個人心中，實踐廉能社會。

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林光義致詞分享，宜蘭好山好水並非理所當然，陳定南剛上任縣長，雷厲風行，取締山坡地開發濫墾，被取締者包含陳定南的同班同學，他看不過去，向陳定南反映，此舉恐致傾家蕩產，陳定南回他，這樣開發下去，會嚴重威脅人民生命安全，不能因為是同窗好友就不取締，不然什麼都做不了，讓他聽了相當羞愧。陳定南遺孀張昭義未現身，兒子、基金會執行長陳仁杰低調未上台致詞。

江聰淵在活動開始前接受訪問說，曾跟隨陳定南完成很多任務，過程中學習到寶貴經驗，例如陳定南從事任何事都克服萬難，全力以赴，其清廉的青天精神，一直是各界學習標竿，也因此開創了宜蘭經驗，受全國肯定。

江聰淵回憶，有陳定南的青天廉能精神，引領宜蘭往前走，讓宜蘭在全國受人肯定，讓宜蘭人深以為榮，感到驕傲，但2005年，陳定南回宜蘭選縣長，國民黨惡質無情的攻擊，影響選舉公平性，並拿到執政權，停辦國際童玩藝術節和國際名校划船賽等指標性活動，中斷宜蘭經驗，導致宜蘭進步停滯，在台地位受影響。

江聰淵說，宜蘭是民主聖地，他與團隊標榜清廉、勤政、愛鄉土，會跟隨並傳承陳定南的精神，也盼這樣的精神庇佑宜蘭，別讓貪腐團隊在宜蘭繼續執政，讓宜蘭重返青天。

陳定南教育基金會董事長林光義（右1）、前農委會主委、基金會志工團長林聰賢（左2）、民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（右2）出席陳定南逝世十六周年紀念音樂會。（記者蔡昀容攝）

陳定南逝世十六周年紀念音樂會演出。（記者蔡昀容攝）

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