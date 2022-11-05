北市電視辯論》台灣選舉史最強辯論？網一致點名28年前戰神阿扁

前總統陳水扁在1994台北市長選舉、2004總統選舉辯論會上的表現，至今仍為許多人津津樂道。（資料照）

2022/11/05 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天（5日）台北市舉辦候選人辯論會，邀請民調前三名的候選人陳時中、蔣萬安以及黃珊珊辯論政策。有網友就好奇，台灣數十年的政治史上，最強的辯論會是哪一場？文章一出，引發許多討論，而許多網友紛紛點名前總統陳水扁在1994參選台北市長以及2004參選總統的電視辯論表現。

一名網友在PTT八卦板以「台灣辯論會有史以來最強是哪一場？」貼文表示，今天台北市長的電視辯論會，每個人都不時低頭看稿，讓他總有點出戲的感覺，也不禁想要提問，「台灣辯論會有史以來最強是哪一場？不看稿就把對方電爆？有卦嗎」？

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文章一出，大批網友立刻點名前總統陳水扁，不論是1994年與黃大洲、趙少康競逐台北市長，或是2004年與連戰角逐總統大位，都是許多鄉民心中的經典，「戰神阿扁」、「舉球手連戰阿 還用問？」、「1994陳水扁，真心強」、「要完成一場史詩級的辯論會，一定要同時有殿堂級舉球手，和擊球手才能夠完美演出」、「台灣有嘴得過阿扁的人嗎？」；另外，也有許多人點名2020韓國瑜參選總統的辯論會，「論梗的話是韓導，可憐阿」、「我只知道最好笑的是韓導」、「韓國瑜的漱口杯、破處說」。

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