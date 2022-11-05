國一坍方南下紫爆 蔡適應請謝國樑少出點嘴巴不要煩工程人員
2022/11/05 16:39
〔記者盧賢秀／基隆報導〕國道一號南向汐止段邊坡坍方，今天國一南下五堵至汐止段紫爆，國民2黨基隆市長候選人隔空交火。民進黨市長候選人蔡適應今天表示，請謝國樑少出一點嘴巴不要煩不眠不休、認真工作的工程人員。
國一南向汐止段邊坡2次坍方，造成周邊交通壅塞，昨天高公局已經搶通內側車道，預計下週一（7日）會恢復2車道通車，汐止匝道則要等到13日才能通車。
請繼續往下閱讀...
蔡適應表示，他推動國一汐止至基隆大華交流道路段拓寬，這一年來，高公局就在做國道地質和和邊坡的調查。
日前他和交通部長王國材、台灣世曦工程公司勘查時發現，其實邊坡更後方的區域，土石滑落破壞整個邊坡，落到主線和副線上面，原有邊坡的後方更後方需要架設監測系統。
蔡適應批評，謝國樑任內基隆捷運一事無成，而在林右昌市長和他立委任內，進度已經到達環評。謝國樑連可行性都沒通過，還敢把基隆捷運納入政見，應該向基隆人道歉。
蔡適應強調，有關基隆捷運與台鐵的路線合作，第二階段將交由基隆市民討論，期待全體基隆市民的參與。
謝國樑今天出席多位藍營市議員競選總部成立大會，他的競選辦公室發言人余治明表示，邊坡不管是私人還是公有土地，都是高公局的責任，請問蔡適應，私人土地坍方就都不是高公局跟政府的責任嗎？民進黨政府不是一直說有政府會做事嗎？基隆市民關心的是蔡適應在立法院這7年到底有沒有幫基隆人爭取國道邊坡檢測的預算？