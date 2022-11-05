國一坍方南下紫爆 蔡適應請謝國樑少出點嘴巴不要煩工程人員

民進黨市長候選人蔡適應（中）今天參加淨山活動時，請謝國樑少出一點嘴巴不要煩不眠不休的工程人員。（記者盧賢秀攝）

2022/11/05 16:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國道一號南向汐止段邊坡坍方，今天國一南下五堵至汐止段紫爆，國民2黨基隆市長候選人隔空交火。民進黨市長候選人蔡適應今天表示，請謝國樑少出一點嘴巴不要煩不眠不休、認真工作的工程人員。

國一南向汐止段邊坡2次坍方，造成周邊交通壅塞，昨天高公局已經搶通內側車道，預計下週一（7日）會恢復2車道通車，汐止匝道則要等到13日才能通車。

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蔡適應表示，他推動國一汐止至基隆大華交流道路段拓寬，這一年來，高公局就在做國道地質和和邊坡的調查。

日前他和交通部長王國材、台灣世曦工程公司勘查時發現，其實邊坡更後方的區域，土石滑落破壞整個邊坡，落到主線和副線上面，原有邊坡的後方更後方需要架設監測系統。

蔡適應批評，謝國樑任內基隆捷運一事無成，而在林右昌市長和他立委任內，進度已經到達環評。謝國樑連可行性都沒通過，還敢把基隆捷運納入政見，應該向基隆人道歉。

蔡適應強調，有關基隆捷運與台鐵的路線合作，第二階段將交由基隆市民討論，期待全體基隆市民的參與。

謝國樑今天出席多位藍營市議員競選總部成立大會，他的競選辦公室發言人余治明表示，邊坡不管是私人還是公有土地，都是高公局的責任，請問蔡適應，私人土地坍方就都不是高公局跟政府的責任嗎？民進黨政府不是一直說有政府會做事嗎？基隆市民關心的是蔡適應在立法院這7年到底有沒有幫基隆人爭取國道邊坡檢測的預算？

國道南向汐止段坍方，搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天參加市議員宋瑋莉競選總部成立大會。（記者盧賢秀攝）

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