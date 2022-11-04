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    「基隆尚好」政見幫忙養孩子 蔡適應：年輕人購屋利差市府埋單

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今晚邀請紙風車劇團演出，蔡適應致贈小孩子「彩色發光手環」；蔡適應說，他知道父母們養育小孩不易，所以提出「基隆尚好」的政見，要幫助父母們照顧孩子和家庭。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今晚邀請紙風車劇團演出，蔡適應致贈小孩子「彩色發光手環」；蔡適應說，他知道父母們養育小孩不易，所以提出「基隆尚好」的政見，要幫助父母們照顧孩子和家庭。（記者俞肇福攝）

    2022/11/04 22:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人蔡適應今天（4日）晚間邀請紙風車劇團演出《紙風車的魔法書》，準備「彩色發光手環」送給每個孩子；蔡適應表示，每個孩子都是我們的寶貝，他知道父母們養育小孩不易，所以提出「基隆尚好」的政見，要幫助父母們照顧孩子和家庭。

    蔡適應說，基隆市推動的非營利幼兒園，已經達到80%了，3到5歲的孩子都可以托幼，接下來他要讓0到2歲的孩子，可以擁有一區一個托嬰中心，幫助每個家庭照顧0到2歲的孩子。

    他提到，有許多家庭成家不易，所以他要幫助年輕人買房，提供補貼房貸利息兩年的政策，只要是符合首次購屋貸款的朋友，除了有中央的補助外，利息的差額由基隆市政府來負擔，減輕每個家庭購屋前兩年的利息負擔，讓年輕願意留在基隆成家。

    另外，蔡適應提出幫通勤族群省荷包、省時間的政見，分為短中長期方案，短期的部份，提升市公車量能，增聘司機員、汰換老舊公車強化服務，還有市府接手「R路線公車」，徹底解決脫班問題，以及台鐵月票搭市公車免費等。

    至於，中期的方案有推動基北通勤月票方案，持續增加國道快捷公車，開闢市內跨區路線公車。長期的方案他則要，持續推動國道一號拓寬、增闢七堵匝道，開放路權，鼓勵雙北聯營公車延伸到基隆，最後，全力推動基隆捷運，以及TOD交通目標導向開發計畫，讓基隆河谷廊帶的產業持續提升，基隆就會成為尚好的生育環境。

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今晚邀請紙風車劇團演出，許多親子冒著風雨欣賞；圖中的演員走下台發禮物給小朋友。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今晚邀請紙風車劇團演出，許多親子冒著風雨欣賞；圖中的演員走下台發禮物給小朋友。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今晚邀請紙風車劇團演出；蔡適應說，他知道父母們養育小孩不易，所以提出「基隆尚好」的政見，要幫助父母們照顧孩子和家庭。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今晚邀請紙風車劇團演出；蔡適應說，他知道父母們養育小孩不易，所以提出「基隆尚好」的政見，要幫助父母們照顧孩子和家庭。（記者俞肇福攝）

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