陳光復按鈴控告意圖使人不當選 賴峰偉競總：做賊喊捉賊

陳光復按鈴控告賴峰偉，意圖使人不當選。（記者劉禹慶攝）

2022/11/04 18:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨澎湖縣長候選人陳光復今天提告國民黨縣長候選人賴峰偉及自媒體，對於重光度假村案發放不實新聞，意圖使人不當選。賴峰偉競選總部反批陳光復模糊焦點，無法索回1億6000萬元是簽下「賣身契」。

陳光復今天到地檢署按鈴申告，他說，重光BOT案，澎湖縣政府2021年9月10日仲裁勝訴，仲裁庭判決廠商需賠償1.6億元給澎湖縣縣府，廠商興建的一切地上物及興建工程所有權均移轉澎湖縣縣府所有，但因賴峰偉無能失職，逾期聲請執行，反讓其他債權人搶先執行，並且未在期間內異議，白白讓1.6億元追討困難。

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陳光復指出，賴峰偉不檢討自己的行政失誤，反倒透過自己的失職缺失來潑髒水，還透過小編與自媒體，在臉書及新聞上發布不實訊息。因此針對賴峰偉的不實陳述，提出違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之訴。

賴峰偉競選總部則說，陳光復做賊喊捉賊，簽下賣身契，種下惡因，不反省道歉，還栽贓幫他收爛攤的人。澎湖縣政府2019年10月25日終止契約，向樺澎求償1.6億損失，並要求取回土地及地上物，但因陳光復當年簽下的「賣身契」，導致遠航債權人春源公司向法院申請查封登記及聲請強制執行，連帶請求拍賣重光案的地上權及地上物。

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