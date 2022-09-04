追求戰力快速到位 國軍明年編26億餘元採購後備軍備

國防部將採購81公厘迫擊砲供後備部隊使用。（軍聞社）

2022/09/04 22:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國正提升後備戰力因應日益增長的敵情威脅，支應後備部隊所需的軍事預算亦求快速到位，國防部明年度預算書揭示，陸軍明年將統籌編列26.4億餘元，採購中型迫砲、榴彈機槍、消毒器、夜視鏡等多項供後備部隊使用的軍備，且悉數於明年採購完畢，屆時將滿足國軍於後年完成擴編後備旅的裝備需求，達成國土防衛之效。

國防部因應敵情威脅正執行「後備戰力」改革案，掌管後備動員業務的全民防衛動員署於今年正式成立，陸軍亦自去年起持續擴充後備旅，除了已編成的陸軍109旅、117旅、101旅，137旅、249旅也將於後年以前編成，將擴充我國教召與新訓能量；此外，國軍自今年第一季起試辦為期14天的「新制教召」，預計於今年第四季檢討政策。

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除了部隊編成與精進訓練，國軍亦持續編列預算採購供後備部隊使用的裝備。國防部明年度公開預算書顯示，陸軍明年編列5.21億餘元採購榴彈發射器、榴彈機槍與手槍共6千餘件，並投入1.06億餘元採購107門口徑81公厘的「中型迫擊砲」，供陸軍及海軍陸戰隊後備部隊使用。

另為強化後備部隊戰時因應核生化攻勢，陸軍、海軍陸戰隊明年將編列2.14億餘元採購194具新式輕型消毒器、1.82億餘元購置960具背負式消毒器，藉此汰換後備部隊使用已久的「T4-86」輕型消毒器、「T4-77」背負式消毒器，承平時期也可用於救災、消毒工作。而考量後備部隊的夜間監偵、作戰及遠距離觀測使用，陸軍明年亦統籌編列17.59億餘元預算，採購1萬餘具夜視鏡，並編列2282萬餘元採購2千餘具雙目望遠鏡。

國軍明年度新編後備部隊軍備採購案，都須於一年之內完成，而在此之前，國軍已於今年著手執行後備部隊裝備籌購事宜，今年至2026年陸續採購2千餘挺班用機槍、2百餘門120公厘迫擊砲，上述二案共計投入5.8億餘元。

國防部明年度預算書揭示，陸軍明年將統籌編列26.4億餘元，採購中型迫砲、榴彈機槍、消毒器、夜視鏡等。圖為40門155榴彈砲在楓港訓場射擊。（陸軍第八軍團提供，檔案照）

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