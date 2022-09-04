蔡培慧與新住民提前歡度中秋 提照顧6大政見

民進黨南投縣長參選人蔡培慧參加新住民親子暨多元文化活動，體驗多國中秋節應景美食與活動。（記者佟振國攝）

2022/09/04 12:30

〔記者佟振國／南投報導〕中秋節將至，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天至名間鄉參加新住民親子暨文化活動，體驗東南亞各國中秋美食，提前與新住民朋友歡度中秋佳節，蔡培慧也提出協助新住民創業、嬰幼托育、諮詢服務等多項政見，承諾當選縣長會對新住民的照顧再升級。

週五（9日）起就是中秋節3天連假，南投縣新媳婦關懐協會今天上午舉辦「新住民親子暨多元文化活動－WTO兄弟姊妹會」活動，現場有日本、韓國、越南、馬來西亞等國中秋節應景美食品嘗，像是日本烤麻糬、韓國松餅、越南榴槤糕等，讓新住民朋友一解鄉愁。

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民進黨縣長參選人蔡培慧、立委羅美玲、名間鄉長參選人陳翰立等人也到場與新住民提前歡度中秋節，蔡培慧並提出參選縣長的新住民政見，採取循序漸進方式協助新住民就業與創業，包括有開店或數位媒體行銷需求者，每年會評選10個團隊、家庭或個人，提供10萬元創業基金，事業穩定想再進一步擴大經營，還有5年30萬免息創業貸款。

蔡培慧表示，現行嬰幼托育須付費與時間限制，若新住民創業需要，臨時無法照顧家中的嬰幼兒，也提供24小時的臨時托育服務，讓家長無後顧之憂，讓住民創業好安心。

蔡培慧說，未來會成立新住民諮詢委員會，廣納各國新住民的意見與需求，縣府也會有專科，全力服務新住民，同時設立母語諮詢專線，克服初來乍到言語不通的問題，未來也會在縣內主要鄉鎮市設置新住民緊急安置場所，若萬一新住民家庭面臨狀況，也能就近協助安置，確保安全不受威脅。

除了新住民政見，蔡培慧也冒雨參加草屯鎮無極五峰太子宮平安遶境活動，以及仁愛鄉法治村武界部落、中正村卡度部落的掃街拜票，蔡培慧說，這是「百里前行、南投升級2.0」，主要是縣內鄉鎮遼闊，先前連續的掃街拜票無法兼顧，有遺漏的社區、部落，都會與競選團隊不分城鄉，逐一完成拜票。

蔡培慧（左）與立委羅美玲、名間鄉長參選人陳翰立（右）合體與新住民提歡度中秋節。（記者佟振國攝）

蔡培慧提出參選南投縣長的6大新住民照顧政見。（記者佟振國攝）

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