完成南投縣長參選登記 蔡培慧感性公開給縣民的一封信

民進黨南投縣長參選人蔡培慧在媽媽陳素蘭（左）及競選團隊陪同下，完成縣長參選登記。（記者謝介裕攝）

2022/08/31 16:32

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天到縣選委會完成參選登記，公開寫給南投縣民的一封信，娓娓道出童年與阿公、阿嬤同住魚池鄉頭社地區，感受到的偏鄉資源匱乏，且30年過後毫無改變的憂心。她在921震災後毅然返鄉投入重建，對南投、對土地、對人的情感是她從政以來不變的初心與信念，也以此尋求縣民支持與認同，南投要進步、升級，就要從改變藍軍一黨獨大的政治生態做起。

蔡培慧今天一早持續「百里前行」，到南投市場掃街，不少民眾加油、打氣說，「這次一定要翻過來啦！」她沿路步行至配天宮參拜，盼在神明庇佑下，國泰民安、參選順利、心想事成，政見能逐步執行，早日讓南投升級。

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隨後，蔡培慧在媽媽陳素蘭與立委羅美玲、民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒及公職參選人、13鄉鎮後援會幹部陪同下，在縣選委會前召開記者會，宣布由副總統賴清德擔任榮譽主委、竹山社寮文教基金會董事長林吉郎擔任主委，立委羅美玲、林靜儀及前立委林耘生擔任副主委，後援會總召集人前草屯鎮長洪國浩等競總重要幹部，展現民進黨團結求勝企圖心。

蔡培慧說，她花了2年時間，與各領域專家討論在地方拜訪時聽到的縣民心聲後，初步規劃出10大政見，包括產業、經濟、交通、醫療、觀光、育兒、運動休閒、兒童遊戲、社會住宅及垃圾處理等，誠如她給縣民的一封信內容，相信只要上述政見能落實，就可全面啟動南投升級各面向。

媽媽：把女兒捐給南投了

蔡培慧的媽媽陳素蘭說，女兒從小就懂事孝順，雖然希望她單純教書就好，但蔡培慧一心想為家鄉做事，也知道女兒有能力做到，今天特地陪同登記，就是要傳達家人全力支持，陳素蘭開心地說：「我把女兒捐給南投了，慧做事掛保證。」

民進黨南投縣長參選人蔡培慧「百里前行」，在南投市拜票。（記者謝介裕攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧在競選團隊陪同下，在南投市徒步拜票。（記者謝介裕攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧在南投市菜市場拜票。（記者謝介裕攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧在媽媽陳素蘭（左）陪同下，完成縣長參選登記。（記者謝介裕攝）

民進黨立委羅美玲（前排中）陪同黨內南投縣議員參選人蘇昱誠（後排左）、邱奇才（後排右）、江秉翰（前排左1）、蔡銘軒（前排左2）、陳玉鈴（前排右2）及吳棋楠（前排右1）等人，在縣選委會完成登記後，合照展現團結力量。（記者謝介裕攝）

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