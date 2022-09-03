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    向侯友宜請益市政是否也會找韓國瑜？ 柯志恩：韓執政沒有完整

    柯志恩至國民黨小港區黨部出席提名同志介紹會時，黨員要求合影。（記者許麗娟攝）

    柯志恩至國民黨小港區黨部出席提名同志介紹會時，黨員要求合影。（記者許麗娟攝）

    2022/09/03 15:10

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天特地北上，找新北市長侯友宜請益市政，今天（3日）受訪被問到是否也會找高雄市前市長韓國瑜請益，柯志恩回應，韓市府團隊有願景但可惜執政沒有完整，與韓本人及團隊人員都有好的溝通管道。

    高雄市長韓國瑜在2020年6月被罷免前，擔任1年半的高雄市長，柯志恩昨與高雄市議會藍營正副議長到新北市找侯友宜針對三育（托育、教育、體育）的施政成果請益，對於是否也會向曾任高雄市長的韓國瑜請益市政，柯志恩表示，韓國瑜在高雄市由民進黨執政20多年後第一次能夠反轉，他所帶領的團隊、對市政的規畫有願景，只是很可惜並沒有完整。

    柯志恩說，韓市府團隊如前副市長葉匡時是她競選團隊的主任委員，她與韓團隊的溝通是持續進行中，高雄市前新聞局長王淺秋也提到，韓國瑜在年底時會到各縣市巡迴輔選，若是事實，勢必有韓團隊的人會與他們團隊對接。

    但媒體再問，會自己向韓國瑜提出邀請嗎？柯志恩表示，她與韓團隊、韓國瑜本人及他身邊的人，都有很好的溝通管道，但現在是她在選舉，要打出自己的政見和平台，韓國瑜未來若循此模式，應該是11月後才會輔選，離現在還有2個的時間，讓她先好好和選民溝通。

    至於向高雄市長陳其邁喊話辯論、直球對決，陳其邁昨回應有勾選辯論，但現階段還是以衝刺市政建設為優先。柯志恩說，挑戰者對市政要有相當的了解，她下高雄後就以抓漏的精神指出市政要改進之處，9月後官網成立，會階段性與黨內議員提出政策讓大家了解，選擇辯論是天經地義，也希望她指出問題之後，市長對質疑能誠實回應。

    而雙方辯論如何交火？柯志恩說，市長可能認為他市政上的規畫有一套的說法，自己有做得好的地方，而她也有反駁的方式、彼此攻防，讓市民對未來的前瞻性和願景有更好的選擇。

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