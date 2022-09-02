第4位登記參選高雄市長 曾尹儷：以自身專業重整公務文化

曾尹儷今完成登記參選高雄市長，成為第4位市長參選人。（記者王榮祥攝）

2022/09/02 11:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕曾任黃俊英、楊秋興競選高雄市長發言人的曾尹儷，今上午現身高市選委會登記，成為鄭宇翔、陳其邁、柯志恩後，第四位高雄市長參選人。

曾尹儷認為，民主政治絕對不能只有藍綠，他舉高雄市民先前推翻民進黨20年執政，後來因背信罷免市長，顯示高雄市民很有自己想法與判斷力。

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她強調，自己是目前有四組參選人中唯一小民，希望能表達基層民眾聲音，也期盼民眾可以更理性標準、評論每位參選人。

曾尹儷進一步指出，參選市長是希望提供市民真正的透明政府，讓市民參與更多公共政策規劃與決策，讓高雄成為開放社會，人民當真正當頭家。

她說明自已有美國公共管理碩士、博士學位，四位參選人中，只有她具備治理專業，希望能貢獻自己專業，進入高市府帶領公務人員，重新重整市府公務文化，心態跟態度調整，行為就會改變。

曾尹儷是美國巴爾的摩大學公共管理博士，2006曾任國民黨高雄市長候選人黃俊英的國際媒體發言人、之後也擔任過前高雄縣長楊秋興競選高雄市長時期的發言人。

她先前即針對民進黨提名陳其邁、國民黨提名柯志恩，強調為了不讓高雄淪於兩黨對峙，將以無黨籍成為第三種選擇，並邀請8萬名以上中間選民，一起發揮公民政治參與的力量。

曾尹儷今透露，募款過程不是很順利，一度天人交戰，但後來還是想辦法克服，驗證自己投入參選的決心。

曾任楊秋興競選高雄市長發言人的曾尹儷，今完成登記參選高雄市長。（記者王榮祥攝）

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