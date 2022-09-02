九合一大選今截止登記 中選會：19825位候選人完成登記

第四屆新北市議員共一二九人登記參選。（新北市選舉委員會提供）

2022/09/02 23:41

〔記者吳書緯／台北報導〕年底九合一大選今天是最後一天登記日，中選會今晚正式表示，今年地方公職人員選舉候選人申請登記已於今日截止，共有1萬9825位候選人完成登記，將角逐1萬1023個名額。

30位直轄市長選將搶進六都

中選會指出，此次選舉候選人登記，計有30位直轄市長、745位直轄市議員、65位縣市長、941位縣市議員、489位鄉、鎮、市長、3383位鄉、鎮、市民代表、20位直轄市山地原住民區長、92位直轄市山地原住民區民代表、1萬4060位村、里長候選人完成登記。

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10/21 辦理號次抽籤

中選會表示，中選會及直轄市、縣市選舉委員會將於10月14日前完成候選人資格審查，符合資格之候選人，將由直轄市、縣市選舉委員會於10月21日辦理號次抽籤。

另外，中選會說明，此次選舉應選名額共計1萬1023名，分別是直轄市長6名、直轄市議員377名、縣市長16名、縣市議員533名、鄉鎮市長198名、直轄市山地原住民區長6名、鄉鎮市民代表2089名、直轄市山地原住民區民代表50名、村里長7748名。

中選會表示，5天來的各項選舉的每日統計情形、各政黨每日推薦候選人情形、登記候選人名單，請詳見中選會網站投票專區。

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