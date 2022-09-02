嘉義縣民進黨「這3人」 退黨參選鄉鎮市長

嘉義縣太保市公所祕書鄭淑分（左起）、六腳鄉代表會主席黃明世、布袋鎮鎮民代表黃青揮主動退出民進黨，分別參選太保市長、六腳鄉長及布袋鎮長。（記者林宜樟合成）

2022/09/02 23:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底選舉今天（2日）登記截止，嘉義縣太保市公所祕書鄭淑分、六腳鄉代表會主席黃明世、布袋鎮民代表黃青揮已主動退出民進黨，分別參選太保市長、六腳鄉長及布袋鎮長；另外，前縣議員蔡鼎三兒子蔡建漢未獲民進黨推薦，以無黨籍登記參選縣議員。民進黨嘉義縣黨部說，4人均屬違紀參選，將召開執委會、評委會做出裁決。

嘉義縣地方公職人員選舉，縣長部分，有民進黨現任縣長翁章梁登記拚連任，國民黨推薦王育敏登記，應選37席（區域議員36席及山地原住民議員1席），縣議員累計57人登記，嘉義縣18個鄉鎮市，累計37人登記參選鄉鎮市長。

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鄉鎮市長部分，較受注目有太保市公所祕書鄭淑分退出民進黨以無黨籍參選市長，與民進黨推薦的戴光宗對決；布袋鎮長有民進黨推薦的蔡瑋傑登記，布袋鎮代黃青揮退出民進黨，以無黨籍參選，還有無黨籍蔡崇謀登記；六腳鄉代表會主席黃明世退出民進黨，獲得六腳鄉農會系統支持登記參選鄉長，與民進黨推薦的黃鉦凱對決；民雄鄉長有國民黨推薦的林于玲、2018年曾參選民雄鄉長僅差140票落選的許能通、民進黨推薦的黃芳蘭及前嘉義縣議員黃嘉寬登記參選，戰局緊繃。

縣議員部分，年底選舉第一選區（水上鄉、太保市、鹿草鄉）人口增加，議員席次增為8席，民進黨推薦5人，國民黨推薦2人，無黨籍2人，雖是9搶8，但不論是爭取連任、轉跑道，還是新秀，個個實力強勁。第四選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）人口減少，席次減為6席，民進黨推薦4人，國民黨推薦1人，無黨籍5人，10搶6態勢，競爭非常激烈，其中評估有勝選實力者至少有7位，不論老將或新秀，均積極搶票。

已故縣議員蔡鼎三之子蔡建漢以無黨籍參選縣議員。（取自蔡建漢臉書）

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