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    蔡總統特派陳建仁為特使出訪教廷 鞏固台梵邦誼

    蔡總統特派前副總統陳建仁擔任特使，出訪教廷。（資料照，記者塗建榮攝）

    蔡總統特派前副總統陳建仁擔任特使，出訪教廷。（資料照，記者塗建榮攝）

    2022/09/02 20:11

    〔記者李欣芳／台北報導〕教宗方濟各（Pope Francis）將在9月4日於梵蒂岡，主持先教宗若望保祿一世榮列真福品大典，總統府發言人張惇涵今晚表示，蔡總統特派前副總統陳建仁擔任特使，偕夫人赴教廷出席大典，彰顯兩國友好緊密邦誼。陳前副總統此行也將就台灣投入國際人道關懷救助等相關議題，與教廷深入交換意見。蔡總統期盼透過此行，持續深化台梵邦誼。

    張惇涵表示，特使團將於台灣時間今日深夜啟程，預計將於9月3日抵達梵蒂岡，展開至9月11日，為期9天的訪問行程，包括：團員、隨員及隨扈共計6人。

    張惇涵說明，陳前副總統伉儷除出席9月4日之大典外，9月5日將參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團等，就台灣投入國際人道關懷救助等相關議題，與教廷深入交換意見。

    張惇涵表示，陳前副總統不僅是教廷宗座科學院第二位台灣籍院士，更是首位台灣籍理事。因此，陳前副總統此行也將於9月7日至9月10日，出席教廷宗座科學院理事會議及院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。

    張惇涵指出，陳前副總統於任內，分別於2016年、2018年，及2019年，三度出訪教廷；分別出席德勒莎修女（Mother Teresa）封聖典禮、先教宗保祿六世等人封聖典禮，以及英國紐曼樞機主教（John Henry Newman）等5位天主教先人封聖典禮，充分展現台灣與教廷互動緊密，邦誼友好穩固。

    張惇涵表示，蔡總統除祝福陳前副總統伉儷訪問行程平安順利，也期盼透過此行，持續深化台梵邦誼、持續守護台梵共同信仰的普世價值，並持續在科學合作及國際人道援助各層面攜手努力。

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