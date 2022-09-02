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    台北旅遊網IG追蹤黃珊珊挨批行政不中立 柯文哲：回去馬上改進

    台北市長柯文哲（右）和觀傳局長劉奕霆（左）同台答詢，對於「台北旅遊網」官方IG追蹤黃珊珊，他說，回去馬上改進。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（右）和觀傳局長劉奕霆（左）同台答詢，對於「台北旅遊網」官方IG追蹤黃珊珊，他說，回去馬上改進。（記者廖振輝攝）

    2022/09/02 17:59

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會總質詢，民進黨台北市議員洪健益今天質詢指出，隸屬於台北市觀光傳播局的「台北旅遊網」官方IG，竟追蹤民眾黨支持的台北市長參選人黃珊珊，質疑行政不中立。市長柯文哲回應說，回去馬上改進。

    黃珊珊8月28日開記者會宣布參選台北市長，洪健益認為，台北旅遊網追蹤柯文哲就算了，但追蹤黃珊珊很不妥當，她都離開市府去選舉，難道還幫她嗎？

    觀傳局長劉奕霆說，台北旅遊網IG是觀傳局所管，追蹤對象和是否成為候選資格，不清楚議員的所指的關聯性。

    洪健益不滿地說，為何可以用台北市政府的資源追蹤黃珊珊？包含小編是領公家薪水，成立的IG也是公家資源。

    劉奕霆回答說，若議員覺得有問題，我們回去可以再討論。洪健益怒轟，「這是台北市政府的東西，不是我覺得不妥、你覺得不妥，市長還在追黃珊珊為什麼？官方的為什麼可以追黃珊珊？」柯文哲回應，回去查小編是誰，回去馬上改進。

    國民黨台北市議員李柏毅也在總質詢時要求，柯文哲在僅剩不到4個月的任期內，應恪守行政中立，不得再用任何市府資源為黃珊珊輔選。柯文哲也允諾會做到。

    台北旅遊網官方IG追蹤已參選的黃珊珊，被質疑行政不中立。（記者楊心慧翻攝）

    台北旅遊網官方IG追蹤已參選的黃珊珊，被質疑行政不中立。（記者楊心慧翻攝）

    民進黨台北市議員洪健益認為，隸屬於台北市觀光傳播局的「台北旅遊網」官方IG竟追蹤民眾黨支持的台北市長參選人黃珊珊，質疑行政不中立。（記者廖振輝攝）

    民進黨台北市議員洪健益認為，隸屬於台北市觀光傳播局的「台北旅遊網」官方IG竟追蹤民眾黨支持的台北市長參選人黃珊珊，質疑行政不中立。（記者廖振輝攝）

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