黃珊珊提首都進化雙軸線 吳思瑤踢爆99％「柯規黃隨」都政策空話

民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事吳思瑤（中）指出，無黨籍台北市長參選人黃珊珊以「首都進化雙軸線」為主題公布政見，經她核對，發現99%都是柯文哲的政策。（記者何玉華攝）

2022/09/02 12:57

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事吳思瑤今天（2日）指出，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天以「首都進化雙軸線」為主題公布的首波政見，經她核對，發現99%都是柯文哲的政策，是8年來「只聞樓梯響，不見人下來」的政策空話。

黃珊珊首波政見提出改造淡水河沿岸萬華、大同區的「艋大大計畫」、忠孝東路漫步道、串連花博及士林區的「城北光鏈大道」、「大圓山升級計畫」等；曾擔任過台北市議員、現任立法委員的吳思瑤說，她昨晚熬夜核對政見內容，發現99%都是柯文哲的政策，在市府各個局處的工作報告中都能夠看到相關內容，「柯規黃隨」換了美麗而夢幻的名字，實則換湯不換藥。

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吳思瑤分析說，「猛大大計畫」、講了8年的「東區門戶計畫帶動南港成為生技文化產業的門戶」再端一次、大圓山地區升級冠名叫「首都中央公園」、心中山以及心雙連的捷運綠廊帶延伸變成「光鏈大道」、老案三貓計畫搖身一變成「南方公園」，這些都是柯文哲第一任內，由「雙林」林欽榮、林洲民擘畫的基礎，「雙林」掛冠求去，黃珊珊在柯文哲第二任內出任副市長後，這些計劃停滯不前交白卷，選舉到了美化重加工冠新名，成了她拿來說嘴的新計劃。

吳思瑤進一步指出，要讓台北變巴黎的「忠孝東路漫步道」，就是工務局新工處「忠孝東西路段及週邊人行改善計畫」，由副市長彭振聲督導；「城南羅斯福計劃」則是陳景峻擔任副市長時期開始推動的5大「無牆博物館」之一，並由副市長蔡炳坤接手，如今卻成了黃珊珊掠人之美、選舉操作的工具。

吳思瑤痛斥，柯文哲多次聲稱要申辦2030亞運，卻在2020年4月該送件而沒送件，當時黃珊珊已經擔任副市長半年，業務出包沒有負責，現在又說大話要申辦2038年亞運，帶動關渡平原及社子島發展；吳思瑤說，要拿市府政策論述至少要標註一下政策出處或坦承過去的績效，讓市民決定要不要再給機會。

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