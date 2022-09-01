北農董座、總經理座車200萬挨批亂花錢 總經理：可改用租的

市議員汪志冰議會質詢柯文哲市長並送上鹹酥雞。（記者田裕華攝）

2022/09/01 15:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員汪志冰今下午在市議會總質詢指出，台北農產運銷公司董事長、總經理今年購買新車，竟是要價近200萬元的豪華新車，根本是亂花錢，台北市政府身為北農股東卻不知道也沒講話，她要求備詢的市長柯文哲表態。柯文哲說，讓北農自己解釋就好，北農總經理翁震炘表示，用租的也可以。

汪志冰先是問柯，座車什麼廠牌、市價多少？開多少年？柯文哲說，他不知道，沒有在管這個，有車坐就很高興。汪志冰接著說，北農董事長最近買了新車，昨天到位，開的是豪華進口車，一台將近199多萬元，總經理也是同款，2台加起來快400萬元。

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柯文哲說，他不知道這件事，北市市場處陳庭輝表示，他知道北農要換車，但不曉得什麼車。汪再問，5月23日董事長座車第一次招標、6月1日因故廢標，市場處有介入嗎？陳回答沒有，翁震炘則說，依規定要3家廠商投標，因不到3家而廢標。

汪志冰爆料，8月3日重新招標，購油電豪華5人座車、約200萬，但前北農董事長韓國瑜座車的是NISSAN、前總經理吳音寧座車則是TOYOTA，才開4年卻換成豪車。她說，北農如果賺錢、花錢比較沒意見，但北農2021年稅後淨損2億4千萬元，今年北農市場還整修更影響收入。

翁震炘解釋，是因為處理舊制退休金，今年2月把所有款項還清，這2、3年把舊制退休金7.9億元都處理完。但汪志冰不滿說，為什麼一定要換成這麼貴的豪車，是因為佳績太好自我鼓勵，還是趁著下台幫接班人創造福利呢，市府身為北農股東也要有個態度。

陳庭輝表示，市府在北農股份佔有26.76%，事先確實不知道要換這種類型的車，若以現在而言四大公司的車，應該用租賃、不需要再買了。翁震炘說，既然市場處說要用租，「用租的我也OK」。

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