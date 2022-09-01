陳時中公布大巨蛋檔案 柯文哲爆粗口：屁話連篇

台北市長柯文哲至議會市政總質詢，接受市議員備詢。（記者田裕華攝）

2022/09/01 15:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴市議會總質詢，議員汪志冰提到，民進黨台北市長參選人陳時中日前表示要公布大巨蛋決策過程紀錄的檔案，她問柯聽了會不會生氣，柯文哲爆粗口大罵，「全部檔案我都公布了，他還想挖什麼檔案」，屁話連篇、他X的。

汪志冰表示，柯文哲最近在外縣市趴趴走，還跑到高雄，高雄市長陳其邁說要請吃鹹酥雞，柯卻說太鹹，她當場拿出一大袋北市知名鹹酥雞送給柯，大讚很好吃、不用跑去高雄，柯笑說，高雄議員參選人還是要去幫忙拉抬一下。汪志冰講完直接走向備詢台送柯，市府官員代為收下。

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汪志冰表示，柯文哲在2020年說在準備選總統，但2016年時柯曾說，過去市長為什麼做不好，因為心裡想著連任或想選總統，柯文哲說，這樣很累、太累了，兩個都要做太累。汪問，你是要選總統還是不選，柯說，先把市府做完、做完市長沒剩多少力氣。

但汪志冰要柯不要顧左右而言他，她問柯，你之前講的話是不是打臉現在你要選總統？柯文哲承認，對啦、後來他發現這樣很累。

接著汪志冰針對大巨蛋質詢時表示，大巨蛋陰魂不散跟柯文哲8年了，柯目前也處理不了，還被抓交替，柯文哲因大巨蛋當上市長，但陳時中發現這個蛋還滿好用的，「抓交替了」，現在被營建署卡，敵人以前是前台北市長郝龍斌，現在是陳時中。

汪志冰問，陳時中說當選要公布檔案，不覺得生氣？柯說，覺得好笑，陳時中能不能講出目前大巨蛋怎麼弄能更安全，講一個具體方法，大巨蛋本來就是體育使用優先，剩下才是其他用途。柯更罵說，「全部檔案我都公布了，他想還去挖什麼檔案？這屁話，屁話連篇，他Ｘ的」

汪志冰也問柯，當初你也郝龍斌是弊案、財團刀叉吃人肉，對郝龍斌也是講一堆屁話？柯文哲說，他是沒有經驗，但大巨蛋確實不按圖施工而停工變這樣，遠雄的確是不按圖施工，反正很慘啦。

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