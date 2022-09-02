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    藍委偕宣明智促「揭弊者保護法」立法 籲政院快提草案

    國民黨團立委葉毓蘭（左三）等2日召開「揭弊者保護法還要等多久」記者會，前聯電榮譽副董事長宣明智（左二）出席。（記者塗建榮攝）

    國民黨團立委葉毓蘭（左三）等2日召開「揭弊者保護法還要等多久」記者會，前聯電榮譽副董事長宣明智（左二）出席。（記者塗建榮攝）

    2022/09/02 17:54

    〔記者王千豪／台北報導〕立法院第10屆第6會期將於9月中下旬開議，國民黨立委葉毓蘭今（2日）偕同前聯電榮譽副董事長宣明智、黨籍立委及專家學者共同召開記者會，呼籲行政院盡快提出政院版「揭弊者保護法」草案，以保護揭弊者。立法院國民黨團也表態，此法案將列為新會期的優先法案。

    葉毓蘭說，回顧揭弊者保護法的立法至今已逾十年，政府的版本仍止步在行政院，去年她擔任立法院司法及及法制委員會召委期間，特別針對台鐵太魯閣事故及核能電廠爭議召開過2次公聽會，希望能夠藉此倡議並催生揭弊者保護法。而第9屆及包括她在內的第10屆立委，對該法共計提出18案，卻因為行政院的怠惰，仍無法將草案送到立院排審。

    國民黨立委洪孟楷說，在揭弊者保護法制定的這10年裡，有太多血淚斑斑的例子，因為缺乏法律的保護，只能眼睜睜讓事件發生。若無揭弊者保護法來保障揭弊者，包括黑心快篩、EUA的核准與發放、疫苗的價格、3+11的決策等，將有更多的問題會被當成機密掩藏。

    洪孟楷指出，至今各政黨均提出各自版本，但獨缺政院版，想請問行政院揭弊者保護法還要讓人民等多久？究竟還要多少悲劇才能喚醒麻木不仁的政府？才願意提出政院版的揭弊者保護法？

    宣明智透露，前年與向陽基金會合作推動揭弊者保護法，並在去年率先捐獻1千萬元作為提供給揭弊者的獎金，至今接獲23件弊案，但檢舉民眾卻因沒有得到法令適當的保護而卻步；又因弊案的司法訴訟時間冗長，很多案件只能藉由揭弊者提供資料，司法才有取得應有的證據，因此會造成檢調辦案接力賽，黑心無良持續存在的情況。

    宣明智呼籲，各界共同給予揭弊者保護法案改革的支持力量，現有的法律條文及規範，一定必須更加積極且完備。另一方面，也應重視揭弊者的獎勵機制。透過重賞，拆解共犯結構，並提高黑心無良集團的運作成本。

    國立交通陽明大學教授林志潔提及，從參與吹哨者保護法草案的草擬至今已逾10年，但政府在專法未完成前，仍應要有其他應對方式。例如金管會已要求金融業的內稽內控工作加入吹哨者保護制度；對於諸如交通、運輸、民航、礦業等特許行業，政府也都可以進行要求。

    林志潔建議，政府可在政府採購的招標中，要求投標廠商需有揭弊者政策才能具有投標資格，這些都是在專法制定前可以採行的措施。而在專法中，對於揭弊者身分保密、人身保護、工作保障，尤為重要，期待政府有更積極的作為。

    國民黨團書記長李德維表示，國民黨團把揭弊者保護法列入優先法案，同時呼籲其他政黨也一同將該法列入優先法案，政府也應更盡速將法案送立法院來審查。

    國民黨立委葉毓蘭（左3）今偕同前聯電榮譽副董事長宣明智（左2）、黨籍立委及專家學者共同召開記者會，呼籲行政院盡快提出政院版「揭弊者保護法」草案，以保護揭弊者。（記者王千豪攝）

    國民黨立委葉毓蘭（左3）今偕同前聯電榮譽副董事長宣明智（左2）、黨籍立委及專家學者共同召開記者會，呼籲行政院盡快提出政院版「揭弊者保護法」草案，以保護揭弊者。（記者王千豪攝）

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