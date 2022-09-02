官我什麼事》首提「藝FUN券」轉型 李永得：將鎖定18歲年齡層

文化部長李永得接受《官我什麼事》節目專訪，首度提到「藝FUN券」轉型常態化的方案，將鎖定拓展「18」藝文消費人口。（記者黃筠軒攝）

2022/09/02 10:09

〔記者凌美雪／台北報導〕行政院通過112年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達212.2億元，為文化部有史以來公務預算編列數最高。文化部長李永得接受自由時報《官我什麼事》節目專訪，親自說明文化部預算編列的核心精神，也首度提到「藝FUN券」轉型常態化的方案，將鎖定拓展「18」藝文消費人口。

李永得指出，過去兩年政府因應疫情推出紓困與振興方案，文化部進一步規劃「藝FUN券」鼓勵藝文消費，發揮很大的效益。「藝FUN券」的特質在於它對藝文團隊的支持，是透過民眾自己的選擇，「我們錢是發給民眾，由民眾自己選擇買書、看表演或進美術館。」它另一個很大的效益是拓展藝文人口，有很多人因為「藝FUN券」首度進入藝文場館消費。

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但因為「藝FUN券」是疫情期間振興藝文產業的特別方案，可以編到16億、18億的金額，不太可能成為常態性，因此，文化部積極思考「藝FUN券」轉型方案，希望以年度預算的編列鼓勵民眾建立藝文欣賞習慣，培養更多藝文消費人口。

李永得表示，將來比較常態性的做法，文化部有參酌一些歐洲國家，包括義大利、西班牙，還有法國等，他們在疫情期間也推出一個叫做「eighteen app」，「就是滿18歲，政府給你一定的金額去做藝文消費，這個藝文消費有指定在出版、表演、美術館等相關的藝術領域，看電影也可以，這跟我們藝FUN券很像，所以我們會根據這樣的方向，研擬將來比較常態性的方案。」至於在預算來源方面，除努力爭取年度預算編列，「同時也將會結合民間的企業共同來支持，發行怎麼樣替代藝FUN券，來支持、擴大藝文人口，來支持藝文產業。」

李永得強調，這個方案目前就是鎖定18歲的人口，因為根據過去20年來經驗，無論教育部或文化部都有針對國、高中等藝文體驗，但根據很多經驗證明，在學校上再多課，不如給他實際去看一場電影，或進美術館看展覽，或去看一場表演，這樣的效果會更大。在法國是從18歲開始，慢慢再將年齡層往下拓展，我們認為這是很好的政策。

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