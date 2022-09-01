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    吳音寧表哥黃盛祿脫黨參選 黃秀芳：有利縣長選情

    黃盛祿（左）脫黨參選，黃秀芳（右）認為，兄弟各自登山，反而可衝出泛綠潛在票源。（記者顏宏駿攝）

    黃盛祿（左）脫黨參選，黃秀芳（右）認為，兄弟各自登山，反而可衝出泛綠潛在票源。（記者顏宏駿攝）

    2022/09/01 22:28

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）縣議員選舉，參選大爆炸，民進黨原提名江熊一楓、李俊諭，但初選落敗的民進黨現任議員黃盛祿以「初選不公」為由脫黨參選，是否衝擊到縣長選情？民進黨縣長參選人黃秀芳今天（1日）說，「不會」，因為這3位參選人都是「戰將型」，支持者皆屬泛綠，但屬性有別，「兄弟各自登山」，衝出民進黨的潛在票源，對縣長選局反而有利。

    黃秀芳今天上午陪同黨提名北斗鎮長參選人王東魚登記結束後受訪，她表示，縣議員是多席次選局，不是一對一，民進黨有很好的機制和傳統，黨已提名江熊一楓和李俊諭，兩人一定會幫助她打贏縣長選戰，黃盛祿雖然脫黨，但縣長一役一定會支持她，三人在基層的實力都非常雄厚，都有當選的條件，她獲得三人的全力支持，選情反而更穩固。

    北斗鎮長選舉，民進黨徵召前鎮代王東魚，黃秀芳說，王東魚曾任三屆的鎮民代表，服務十分到位，讓人刮目相看，四年前問鼎鎮長雖失利，但在逆境中牢牢守住民進黨在北斗的基本盤，雖敗猶榮，這四年來服務不間斷，此次又為民進黨披掛上陣，希望鄉親支持。

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