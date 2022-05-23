民進黨彰縣北斗區縣議員初選掀風暴！ 黃盛祿主張無效

支持者齊聚在民進黨縣黨部樓下騎樓，持看板，振臂高喊「無法接受爭議民調」。（記者張聰秋攝）

2022/05/23 18:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕現任民進黨彰化縣縣議員黃盛祿，今在近20位支持者陪同下前往彰化縣黨部，抗議北斗區縣議員民調初選無效，要求縣黨部主委邱建富說清楚，他說，無法接受有問題爭議的民調，初選不能扭曲公平的原則，更不能踐踏民進黨創黨的價值，他主張初選無效，北斗區提名不能用民調當依據。

黃盛祿強調，守護公平正義與民主真諦，他會繼續向前走，不會只向縣黨部申訴而已，也會透過司法途徑，釐清真相。

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支持者手拿寫著質疑民調的公平性看板，振臂高喊「無法接受爭議民調」黃盛祿說，日前黨部公布北斗區電話民調結果，他和李俊諭相差0.00305，另一個女性參選人江熊一楓民調不及他們2人的一半，卻因為婦女保障名額獲得提名，初選民調問題重重，公信力令人存疑，既無法反映民意，更嚴重傷害了民進黨在人民心目中的形象，他深受不平等的待遇，要求邱建富解釋清楚。

黃盛祿5問邱建富，他指出，縣選對會北斗區一開始沒有婦女保障名額，執委會為何又改提名1男1女，12家民調公司為何獨挑4家恰巧與正國會關係密切，提供參選人選擇，5月16日他向黨部檢舉另名女性參選人仗勢婦女保障名額，公然以宣傳車、社群平台呼籲其支持者灌票給李俊諭，違反民調公平性，他要求撤銷北斗區婦女保障名額卻未獲理睬。

黃盛祿表示，5月20日和5月21日兩天，縣黨部公布的民調內容，3個人有2個人名字寫錯，民調公司排序互為顛倒，參選人都已主張民調有疑義，黨部為何就公告提名李俊諭和江熊一楓，過程疑點重重，他要求真相。

對於黃盛祿質疑初選不公，邱建富受訪表示，民調公司是黨中央給的名單，若有問題應問黨中央，黃盛祿5月16日提出檢舉函，時間點已是民調進行期，初選機制已啟動，怎麼可能中途說撤就撤？

邱建富表示，縣黨部目前沒有公告提名名單，只是臉書公布民調結果，提名人選最後還是要報請黨中央核備後才會公告，初選機制4月27日定案，5月10日至20日初選，5月20日揭曉民調數據，作業忙中出錯，寫錯姓名和民調公司前後依序，文字錯誤的部分，他向當事人表達歉意，並不影響民調結果。

黃盛祿手比看板書寫民調公司排序兩天不同，結果一變再變，參選人無法信服。（記者張聰秋攝）

現任民進黨彰化縣縣議員黃盛祿，今在近20位支持者陪同下前往彰化縣黨部，抗議北斗區縣議員民調初選無效。（記者張聰秋攝）

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