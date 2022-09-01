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    彰化田尾女選將語出驚人 政見主打「關心您尿尿的地方」

    王淑美（中）特別走到怡心園改建工程圍籬旁，上面寫著「廁所」指引遊客「尿尿」方向。 （記者顏宏駿攝）

    王淑美（中）特別走到怡心園改建工程圍籬旁，上面寫著「廁所」指引遊客「尿尿」方向。 （記者顏宏駿攝）

    2022/09/01 17:42

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾公路花園地標「怡心園改建工程」一拖再拖，一度被指為「爛尾工程」，雖已重新發包，但因為廁所封閉，造成遊客不來，因此成為「地方民怨之首」，今年初出身田尾的網紅「廉傑克曼」在流動廁所上方租下巨型海報，寫著「關心您尿尿的地方」，意外成為春節期間打卡熱點。有意投入下屆田尾鄉長的無黨籍參選人許淑美也以「關心您尿尿的地方」當作主打政見。

    她說，怡心園改建一拖就是4年，原本這裡有一間「五星級廁所」，是遊覽車遊客下車的重要據點，但改建工程帶來廁所封閉長達4年，遊客不來，當地商家「等嘸郎」，大罵政府無能。

    她表示，怡心園是田尾公路花園的觀光火車頭，「4年沒廁所，這不很扯嗎？」觀光客不來這裡，田尾鄉發展停滯，她必須站出來發聲，把「關心您尿尿的地方」當作最重要政見。

    對此，縣府表示，怡心園改建工程，因原包商對已施工的工程項目和金額有異議，向彰化地方法院聲請假扣押，法官裁定證據保全，經土木技師公會等專業團體鑑定，法官於今年5月20日現勘怡心園，縣府、原包商等單位人員到場並達成共識，法官當場裁定解除證據保全。新包商火速進場施工，預計年底可以完工。

    該工程名為「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程範圍包括怡心園、百景園，面積7.2公頃，核定總經費1.28億元，縣政府2020年2月動工，預定2021年2月完工，卻因變更施工項目、更改設計內容，工程一再延宕，縣政府同年6月23日終止合約重新發包，9月2日重新發包，9月6日舉辦動工典禮，工期4個月，又因原包商有異議聲請證據保全，新包商拖到今年5月20日才能全面施工。

    許淑美把「關心您尿尿的地方」當作主要政見。 。（記者顏宏駿攝）

    許淑美把「關心您尿尿的地方」當作主要政見。 。（記者顏宏駿攝）

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