彰縣議員北斗區綠營分裂 黃盛祿脫黨參選

黃盛祿。（資料照，記者張聰秋攝）

2022/08/31 15:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）縣議員選舉，參選大爆炸，民進黨原提名江熊一楓、李俊諭，但初選落敗的民進黨現任議員黃盛祿以「初選不公」為由脫黨參選，今天下午以無黨籍身份到縣選委會登記參選。

黃盛祿表示，他已將「脫黨聲明」寄到縣黨部，他表示，自己雖脫黨參選，但縣長選舉一役將全力支持黃秀芳，對於自己脫黨參選原因，他表示，初選電話民調結果，他、李俊諭、江熊一楓3人的總分，分別為0.23040、0.23345、0.1005，他與李俊諭僅相差0.00305，而現任縣議員江熊一楓得分竟都不及對手的一半，3家民調公司的結果南轅北轍，民調疑雲重重，再加上選前江熊一楓因黨內婦女保障名額穩獲提名，她刻意喊出「唯一支持李俊諭」，選局形同「二打一」，對於結果，他的支持者都說「吞不下去」，他提出「民調遭有心人操控」質疑，縣黨部卻一直未提出合理的解釋，因此只有脫黨參選一途。

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該區應選5席縣議員，民進黨陷入分裂，首當其衝的是李俊諭和江熊一楓，地方認為，民進黨只有2席的實力。對於這樣的結果，李俊諭表示，民進黨只提名兩席，大家各自努力，江熊一楓說，她從政多年，都靠服務累積支持度，面對挑戰也只有繼續努力，「初選民調低，是我的警訊」。

國民黨現任者分別是謝典林、劉淑芳、李浩誠，無黨籍有意參選的還有出身埤頭鄉的前鄉長吳錦潭。4年前謝典林獲該區第一高票，黃盛祿居次，此次民進黨陷入分裂，國民黨是否漁翁得利，還要後續觀察。

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