民進黨北斗區縣議員初選落榜 黃盛祿控選舉不公

黃盛祿說，「這是一場不公平的選戰」，他已行文黨中央和縣黨部處理。（資料照）

2022/05/20 20:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部今天公布北斗區縣議員黨內初選結果，現任縣議員黃盛祿總分小輸前議員李俊諭，未能進入兩席的安全名單內，因為排名第三的江熊一楓有婦女保障名額，鐵定獲得提名。黃盛祿不接受選舉結果，他說，選舉期間江熊一楓因篤定獲得提名，公然要求支持者「灌票」給他的對手李俊諭，選局形同二打一，「這是一場不公平的選戰」，他已行文黨中央和縣黨部處理。

黃盛祿說，北斗區大選為5席，民進黨提名2席，黨內初選在北斗區並沒有規定「一定要有婦女保障」，但彰化縣黨部執委會操作婦女保障名額給江熊一楓。江熊一楓仗著縣黨部給她的婦女保障名額，投入初選後，卻公開透過宣傳車及LINE，要求「唯一支持」李俊諭，他已於5月16日行文給縣黨部及中央黨部要求處理。

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黃盛祿說，他跟李俊諭的民調相當接近，他總分0.23040，李俊諭總分0.23345，具有現任優勢的江熊一楓總分竟只有0.1005，顯然江熊一楓的票有很多灌到李俊諭。

對於黃盛祿的指控，江熊一楓完全否認，她說，李俊諭是資深議員，他們也曾一起合作不少案件，包括阻擋縣府向農民收水租、溪州可愛動物園區建立等，現也組成「彰化天眼聯盟」，她絕沒有鼓吹支持者「灌票」，她還說，婦女保障名額是縣黨部的規則，她絕對不會用「卑劣」的方式作為選舉的手段，對於自己選舉結果大輸2名對手，她也不認為是「灌票」使然，她認為「這是自己的警訊」。

黃盛祿出示江熊一楓要求支持者「唯一支持李俊諭」的宣傳。（黃盛祿提供）

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