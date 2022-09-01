卸任交接給陳時中？ 柯文哲：不會讓它發生

台北市長柯文哲至議會市政總質詢，接受市議員鍾小平及汪志冰與鍾沛君的詢答。（記者田裕華攝）

2022/09/01 16:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴市議會總質詢，議員鍾小平指出，市長選戰「三腳督」，現在非綠平台的藍白分裂，民進黨台北市長參選人陳時中可能當選，許多藍營支持者心情是急與恨，未來如果陳時中當選，要交接給陳時中？柯文哲當場表示，不會，「我不會讓它發生。」

鍾小平先問柯，目前3位市長參選人最喜歡誰、最討厭誰？柯說，他當然最支持黃珊珊，鍾追問「是否討厭陳時中？」柯笑說，「下一題、下一題」，議員再追問「是否最討厭陳時中？」柯說，不是討厭，應該是說不欣賞，「陳時中擋BNT疫苗那件事，讓我很火大」。

請繼續往下閱讀...

鍾小平說，萬華疫情破口陳時中有沒有道歉？柯說，有啦，參選後才道歉。鍾也問怕不怕陳時中當選？柯說，不是怕，應該說是不適當，誰來選都可能會當選，選舉還有86天，台北市民還是有清楚決斷，這也是公民運動，看怎麼說服市民。

鍾小平提到，封關民調如果國民黨台北市長參選人蔣萬安民調領先無黨籍台北市長參選人黃珊珊，會怎麼做？柯說，選舉本來就要盡自己力量努力。鍾問，同不同意選戰最後，民調低的去支持民調高的，阻擋陳時中當選？柯回應，選舉還是要靠自己努力，他也不同意棄保、不長進，不努力要靠這種意識形態，不太高明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法