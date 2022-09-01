起底張善政13區主委 邱顯智：競選團隊還是犯罪集團？

時代力量立委邱顯智（左）今（1）日與桃園市議員參選人林佳瑋（中）召開記者會，揭露國民黨桃園市長張善政競選團隊13區主委中，其中有7位曾涉賄選、恐嚇、違法兼職與逃漏稅等紀錄。（記者楊丞彧攝）

2022/09/01 15:56

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量立委邱顯智今（1）日與桃園市議員參選人林佳瑋召開記者會，揭露國民黨桃園市長張善政競選團隊13區主委中，其中有7位曾涉賄選、恐嚇、違法兼職與逃漏稅等「紀錄」，讓邱顯智直呼：「這到底是競選團隊，還是犯罪集團？」林佳瑋也痛批，這根本就是國民黨地方舊勢力的大復辟。

林佳瑋拿出一疊厚厚資料指出，張善政競選團隊13區主委當中，有超過半數曾因恐嚇、賄選、逃漏稅等，被法院判刑或被公懲會懲處，這些資料就是這幾位主委的犯罪紀錄。張善政面對這些事，竟然以「這是過去的事」帶過，不要說沒譴責，是連一點反省的能力都沒有。

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林佳瑋直指，國民黨主席朱立倫指派張善政參選桃園市長，但張因為空降，因此大量倚賴這些地方派系跑行程。若張善政選前就依賴這些人情，若能入主桃園市政府，難道不會對這些地方派系言聽計從？

林佳瑋痛批，這名單根本就是國民黨地方舊勢力的大復辟！先不論張善政是否涉及抄襲，光是現在團隊有過半主委曾有違法或犯罪紀錄，未來要如何確定張善政不會對這些人言聽計從？她質疑，張善政根本就只是被派到桃園選舉的傀儡。

邱顯智也質問朱立倫：「你過去多次說，絕不容許賄選、清廉、反對暴力恐嚇，是不是只針對國民黨高層，但面對桃園選民就可以？！」張善政團隊13區有7區主委被賄選判刑定讞，或有恐嚇定讞等違法前科，這當然是很嚴重的問題，他不禁痛批：「這到底是競選團隊，還是犯罪集團？」

邱顯智更質疑，張善政在林智堅案時說：「做人要誠實，政治人物要獲得選民的支持，清廉自持的能力與品格是非常重要的。」再對比他自己的競選團隊，難道這些就都不重要了嗎？

邱顯智也提到，今年年初國民黨中常會選舉，傳出有換票、送禮等疑雲時，朱立倫表示「絕不容許賄選」；前總統馬英九辦公室與立委李貴敏辦公室收到與香港入境有關的恐嚇信時，朱立倫也表示「反對暴力恐嚇行為」。最後，朱立倫為了蔣經國逝世紀念發文時，說「經國先生的愛民、清廉、接地氣的風範，是所有政治人物的典範」。對此，邱顯智質疑朱立倫，張善政這樣的團隊，是愛民、清廉的團隊嗎？競選團隊主委曾涉恐嚇罪定讞，這樣對社會是怎樣的典範？

邱顯智三問朱立倫，面對競選團隊過半有違法紀錄，是否明知故用？現在證據確鑿下，是否要更換主委？張善政當選後，是否保證這些違法人士不入主市府？這是相當嚴重的問題，朱立倫針對這三點應出面向大眾說清楚。

邱顯智痛批，一個角逐六都市長的參選人，結果主委有一半以上都有狀況，這除了讓國民黨保守黑金勢力大復辟之外，到底這樣的團隊要帶給桃園市民什麼價值？朱立倫有責向社會大眾解釋清楚。

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