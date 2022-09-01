中國無人機頻擾外離島 總統重申：軍方適時採取強力反制措施

總統蔡英文（左）與國軍楷模郭文靜（右）合影。（軍聞社）

2022/09/01 15:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕金防部近一個月來頻繁應對來自中國的無人機襲擾，在射擊信號彈等示警手段無效後，今日午間首度將1架不明民用空拍無人機擊落。總統蔡英文今日上午出席軍人節表揚大會並發表談話，談及我方因應中方「灰色地帶衝突」手段的態度時重申，我方不會挑起爭端，但不代表不會反制，她已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全。

蔡總統今日在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國防部參謀總長陳寶餘、陸軍司令徐衍璞、海軍司令梅家樹、空軍司令劉任遠、總統府副秘書長黃重諺、國安會副秘書長陳文政、立法委員王定宇及軍友社理事長黃呈琮等人陪同下，出席軍人節表揚大會活動，並頒發「國軍楷模獎」、「模範團體主官獎」、「敬軍模範」、「後備輔導幹部楷模」及「全民國防教育傑出貢獻獎」等獎項予獲獎人。

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國防部表示，今天接受表揚人員計有「國軍楷模」陸軍航空特戰指揮部吳成旺上校等45位、「國軍模範團體（主官）」陸軍第6軍團裝甲584旅李泰平少將等28位、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」文化部文化資產局張祐創組長等41位、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」南台科技大學盧燈茂校長等23位、「敬軍模範」台灣省進出口商業同業公會聯合會王文福常務理事等27位、「後備輔導幹部楷模」新北市後備指揮部委顧團黃文源團長等9位，合計173位，全體獲獎人員在蔡總統的勗勉及在場眷屬見證下，活動順利圓滿結束。

不過，總統在談話時，也對近期中國的文攻武嚇發表看法，總統表示，面對中國軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶衝突」手法，並且結合認知作戰手段，持續對台灣進行文攻武嚇。她要再次強調，「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制」。她也已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全。讓國軍守衛國家時無所畏懼、信心堅實，這就是身為三軍統帥不變的承諾和職責。

總統也重申，面對中國的軍事威脅，政府明年度國防部預算首次突破4000億元，整體預算規模更將達到5863億元，創下歷史新高，比今年增加700多億元，成長近14%。國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

蔡總統表示，中華民國國軍的戰力，就是全體國人能安心如常生活的依靠。而全體國人的支持，則是國軍捍衛國家的最大動力。大家在民間協助國防事務、致力於推動全民國防和各項敬軍活動的熱血付出，也是國軍最好的後援。

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