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    國軍實彈驅離中國無人機 美：不會接受中國改變現狀

    圖為中國無人機侵擾金門，金防部發射信號彈「驅離」。 （資料照，金防部提供）

    圖為中國無人機侵擾金門，金防部發射信號彈「驅離」。 （資料照，金防部提供）

    2022/09/01 07:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國無人機近日連續侵擾外島地區，國軍近日也開始開槍射擊驅離，針對北京批台「渲染緊張氣氛」，美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）指出，有鑒於中共在台海周圍進行毫無必要的軍事侵略，台灣領導人表達的憂慮合乎情理（understandable），並重申不支持任何以單方面行為或武力改變現狀的做法。

    近日頻傳對岸無人機侵擾我國事件，甚至還拍下國軍身影，蔡英文總統前天下令採取強而有力的反制措施後，國軍採取射擊驅離，中國無人機經守軍部隊實施實彈防衛射擊，均快速離去，中國外交部卻稱「台灣當局渲染緊張氣氛，沒有任何意義」。

    美國白宮國安會發言人柯比對此則表示，在美國眾院議長裴洛西訪台前、訪台期間及訪台後看到的，中國都在試圖永久改變台灣周圍現狀，並企圖藉此建立新常態，有鑒於中國持續在台海周圍進行毫無必要的軍事侵略、武斷及脅迫行徑，柯比表示台灣領導人表達的憂慮合乎情理，同時也強調美方非常明確地公開表示，改變現狀是不可接受的，強調美方既不會承認，也不會遵守這樣的作法，也不會停止對外表達關切。

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