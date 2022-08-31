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    首頁　>　政治

    國軍對中國無人機開第一槍！胡錫進氣炸又開嗆了

    金防部對於四批四架次襲擾金門的中國無人機，都先發射信號彈警示。（資料照，金防部提供）

    金防部對於四批四架次襲擾金門的中國無人機，都先發射信號彈警示。（資料照，金防部提供）

    2022/08/31 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕近日頻傳對岸無人機侵擾我國事件，甚至還拍下國軍身影，陸軍金門防衛指揮部昨天（30日）晚間證實，昨日下午4點多，又有中國無人機4批4架次襲擾金門大膽、二膽島及獅嶼地區，守軍部隊對第4架次無人機發射信號彈警示無效後，依程序開槍進行防衛射擊。對此，中國鷹派喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進表示，一旦台灣擊落中國無人機，在前方等著的，可能是一個雙方用實彈互射的新空間。

    胡錫進在微博貼文表示，這是多年來台灣軍方對中國飛行物第一次進行實彈射擊，雖然看起來沒有擊中無人機，但對台海局勢造成負面影響；他強調，中國與台灣之間不存在「海峽中線」，中國也不承認金門、廈門之間存在「分界線」，中國無人機可以飛到金門任何地方，台方動用軍事手段攻擊無人機才是催化局勢的行動。

    胡錫進說，嚴格來說，台灣已經開了「第一槍」，如果接下來台方擊落中國無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例，「台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。」

    胡錫進警告，金門守軍正把台海局勢帶入一個發射實彈且可能擊落目標的時代，若之後真的擊落中國無人機，將構成一道分水嶺，「前方可能是全新的博弈場景，一個用實彈互射的新空間。」

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