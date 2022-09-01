中國無人機又闖金門 國軍開槍驅離

（資料照，金防部提供）

2022/09/01 05:30

〔記者吳正庭、陳政宇、林良昇／綜合報導〕中國無人機近日連續侵擾外島地區，蔡英文總統前天下令採取強而有力的反制措施後，國軍開始開槍射擊驅離，昨晚六點起，陸續又有三批三架次的中國無人機襲擾金門，經守軍部隊進行實彈防衛射擊後，無人機快速離開往中國廈門飛去。

金防部指出，昨晚六點至八點間，分別在大膽島、草嶼及烈嶼地區陸續發現民用無人機三批三架次出現，守軍第一時間以實彈防衛射擊驅離，並以信號彈通傳鄰近的駐守部隊，無人機快速飛離進入廈門。

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立委促建立SOP 快速回擊

「面對中國無人機頻頻挑釁，是可忍、孰不可忍，侵門踏戶不可縱容！」民進黨立委許智傑受訪表示，台灣也要適當回擊，在警示後無人機仍不撤離，適當的射擊確實能展現國軍該有的態度，國防部也應建立相關情況處理的SOP，讓國軍在保家衛國的同時能有規則可循。

民進黨立委陳亭妃也說，中國民用無人機不斷踩到我國的底線，國防部太過軟弱、反應也太慢。國軍應該訂定一套SOP，如何調動可以干擾無人機的相關儀器，讓金防部的士兵能夠有武器或工具可處理，而不是一直喊話。

國民黨立委江啟臣則質疑，國防一定有標準作業程序，怎麼最後必須要到總統講話才反應？第一線的官兵應該都要知道如何處置才對。他說，他在外島服務時，對越界漁船驅離射擊是很平常的事，國軍本就該有反制作為，這次國防部很奇怪，除了為什麼外島沒有配備干擾槍外，到底是第一線官兵不知道如何處置還是高層下令不要動？江認為，若遇到狀況，沒有標準作業程序做出反應，大家都害怕扛責任，就是等敵人上岸了；如果被侵犯到某底線還不反抗，敵人根本把你當塑膠。

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