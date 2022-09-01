「化漸凍回見動」特展 陳時中感性憶同窗

民進黨台北市長參選人陳時中1日出席「領愛飛翔，化漸凍為見動」漸凍人協會26週年數位藝術展覽開幕記者會，過程中藉由互動式多媒體及靜態展區，了解病友處境。（記者羅沛德攝）

2022/09/01 12:31

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（1）天出席「領愛飛翔 化漸凍為見動」數位藝術展開幕儀式，感性的提到最好的大學同學是漸凍人，讓他很早就關心這議題，希望科技的進步能早日讓漸凍人的溝通可以維持得更長久。

中華民國運動神經元疾病病友協會（漸凍人協會）理事長沈心慧指出，今年是漸凍人協會成立25週年，與實踐大學、藝次元互動科技合作，以疾病、科技、設計為主題，舉辦「領愛飛翔 化漸凍為見動」數位藝術展，運用數位科技、藝術設計創造沉浸式體驗，拉近民眾與病友和家屬的距離，期待產生更多同理與支持；即日起在剝皮寮歷史街區演藝廳展至至9月13日。

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陳時中說，漸凍人最大的痛苦就是不能表達，而他們知道我們在講什麼卻無法反應；他提到自己最好的大學同學是漸凍人，雖然有醫療背景，孩子也都是醫生，但一開始並不知道罹病，只是常常在路上跌跌撞撞，家人也會說他一出去都跌的滿身傷回來，要他不要亂跑，直到後來才診斷出來罹病。

陳時中提及，同學在後來的那段時間，雖然家人都很關心，但他自己會很生氣，因為面對家人的關心，他也想要講、想要反映，卻沒有辦法適當的表達，非常痛苦；漸凍人這疾病讓人深刻感受到不能溝通時所帶來的痛苦，也認知到社會的溝通是很重要的。

陳時中感概的說，漸凍人周遭的親友也非常需要社會關心、協助，更希望現在有一些新的科技，希望在微弱的訊號裡面可以保留一些機會，能夠越來越進步，讓漸凍人的溝通可以維持得更長久。

民進黨台北市長參選人陳時中1日出席「領愛飛翔，化漸凍為見動」漸凍人協會26週年數位藝術展覽開幕記者會。（記者羅沛德攝）

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