立委索資料衛福部回「請逕洽高端」 蔣萬安質疑陳時中掩蓋真相

蔣萬安表示，陳時中至今仍無法說清楚為什麼要把疫苗採購合約封存30年。（記者方賓照攝）

2022/09/01 12:09

〔記者蔡思培／台北報導〕近來國民黨持續針對疫苗採購案猛攻，國民黨立委林奕華昨更指，曾針對高端三期測試遲未出來發文詢問衛福部，衛福部卻回文「請逕洽高端公司」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，民進黨台北市長參選人陳時中完全規避當時身為指揮官、衛福部長的責任，就是不願意公開讓人民知道，質疑為何要掩蓋相關真相。

蔣萬安今天上午在12名青年陪同下，一起騎乘Youbike前往台北市選舉委員會登記參選。蔣登記前也被媒體問起，昨天陳時中、黃珊珊都登記參選，結果民進黨高嘉瑜現身力挺卻將陳時中的政策宣傳牌拿反，民進黨議員王世堅更傳出與黃珊珊合照，被解讀沒有很想支持陳。對此蔣表示，陳時中應該比較需要擔心，他現在就是一步一腳印提出對北市政見，並持續了解市民朋友的心聲與需求，提出更多符合期待的政策，他會勤走、積極，大家共創造台北更美好的未來。

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對於媒體關心，陳時中表示高端還沒做完三期測試無法提供保護力報告，衛福部對於立委詢問高端資訊又說「請逕洽高端公司」，蔣萬安則表示，陳時中至今仍無法說清楚為什麼要把疫苗採購合約封存30年，到底是基於什麼規定封存？蔣批陳謊話連篇，說一個謊要更多謊言來圓。

蔣萬安質疑，大家要了解高端疫苗資訊，衛福部竟然說要去找高端要，陳完全規避當時身為指揮官、衛福部長的責任，就是不願意公開讓人民知道，市民朋友都很清楚，當中到底有什麼不可告人的地方、為何要掩蓋相關真相。

蔣萬安也說，不管民進黨要強推數位中介服務法箝制網路上言論自由、對於前新竹市長林智堅論文抄襲事件，陳時中都噤聲、不發一語，市民朋友無法接受這樣的候選人。

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