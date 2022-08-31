數位部約聘僱人員平均月薪6萬 萬美玲：破壞文官體制

新設立的數位發展部上週揭牌，預算書今送至立法院，國民黨立委萬美玲質疑數位部約聘僱人員平均月薪過高。（資料照）

2022/08/31 19:36

〔記者林良昇／台北報導〕新設立的數位發展部上週揭牌，預算書今送至立法院，國民黨立委萬美玲質疑，該部約聘僱人員平均月薪高達6萬多元，明顯高過其他部會約聘僱人員平均月薪，甚至跟經過國家考試的公務人員薪資並駕齊驅，完全破壞政府文官體制，部長唐鳳應說明高薪約聘僱人員背後所具備的專業以及實際工作內容，絕不容許國家公帑被用來酬庸甚至養網軍。

萬美玲指出，根據數位發展部112年預算，約聘僱人員雖然只預計任用24名，卻編列高達1763萬1千元的預算，等同每1名約聘僱人員平均月薪高達6萬1218元，而其轄下的資通安全署更編列3617萬3千元要聘用44名約聘雇人員，平均月薪高達6萬8507元。

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將較於數位發展部約聘僱人員的平均月薪，萬美玲說，數位發展部經過國家考試的公務人員，平均月薪只有7萬多元，等同數位發展部讓約聘僱人員薪資與經過國家考試的公務人員薪水並駕齊驅，甚至比初任公務人員的薪資還要高，此舉完全破壞文官體制，要經過國家考試才得以進入政府機關工作的公務人員情何以堪。

萬美玲說明，一般政府機關除了國科會等研究單位，約聘人員多為高學歷知識分子薪資較高外，其他單位一般薪資都普遍低於正式公務人員2至3萬元，以須具備一定專業能力的故宮及與數位發展部屬性相近的通傳會（NCC）為例，故宮約聘僱人員平均月薪為4萬1400元，NCC約聘雇人員平均月薪也僅有4萬7296元，由此可見數位發展部的約聘雇人員薪資明顯高過其他政府機關。

萬美玲質疑，數位發展部成立之初就因為掌握的預算過高、約聘僱人員可達300人、功能屬性定位不明等，鬧得沸沸揚揚，現在攤開預算書，就看到如此驚人的薪資水平，唐鳳應公開說明釋疑。

萬美玲認為，若聘用的人員專業性確實比其他部會的約聘雇人員能力強，甚至比各部會公務人員都還厲害，這樣的薪資沒人會質疑，但如果聘用人員不公開透明，又可以領到這樣的高薪，身為立委有責任為全民看緊荷包，審查數位發展部預算時，將提案全數凍結約聘雇人員薪資。

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