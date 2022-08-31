許忠信單槍匹馬挾21項政見 完成台南市長參選登記

無黨籍台南市長參選人許忠信，今天到南市選委會完成參選登記。（記者洪瑞琴攝）

2022/08/31 16:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕無黨籍台南市長參選人許忠信，今（31）日到南市選委會完成登記，相較於其他政黨參選人大陣仗，他單槍匹馬挾21項政見完成登記，顯得很另類， 他也希望以專業取得選民認同支持。

許忠信為成功大學法律系教授，曾任台灣團結聯盟立委，上回2018年首度參選台南市長失利，今天捲土重來，更是無黨籍市長參選人首位登記。

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許忠信表示，在完成登記後，將展開另一波正式的競選活動，重點將直接訴求選民，提出對市政建設的藍圖規劃，而且這次特別邀請前台南縣縣長蘇煥智擔任競選團隊主委，借重其選戰經驗與人脈，對選舉深有信心。

許忠信表示，一個肯負責任的市政首長應是對台南選民與這塊土地要更加謙卑與對權力要更加尊重，這是一個市政工作者應有態度，他當選市長後將秉持這樣的態度為台南市民服務。

許忠信參選政見，包括65歲以上市民的健保費補助提高到高雄的水準，每月826元；台南市出生率6都最低，生育補助要提高到第1胎與第2胎皆2萬元；台南機場跑道增長50公尺擴大國際業務，並以地下道與地下化之台鐵及紅線捷運連結；打造加州級海岸觀光，台86線快速道路灣裡端設停車場及碼頭，以藍色公路遊四鯤鯓、三鯤鯓及二鯤鯓、四草、安平及濱海各港。

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