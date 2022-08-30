待修 收到「笑死人 」諷刺紙條 商毓芳：將會珍藏手稿

台南市長參選人商毓芳競選辦公室收到這張諷刺性紙條，一度讓外界以為收到「恐嚇信」。（商毓芳競選辦公室提供）

2022/08/30 08:11

內文修正〔記者洪瑞琴／台南報導〕選舉登記已開始，選戰升溫，以「台獨後代」之姿參選的無黨籍市長參選人商毓芳，最近外傳收到「恐嚇信」，其實是1張諷刺她參選「笑死人 」紙條，競選辦公室幽默回應「將會珍藏手稿」。

商毓芳競選辦公室發言人蔣耀賢表示，8月26日確實有收到1位「署名『笑死人』」的朋友，刻意從競選辦公室的木門塞進1張紙條：「別和民進黨那麽不要臉不認中國中華民國請先不用中華身分證新台幣再來囂張」。

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蔣耀賢說，我們沒有想用中華身份證，我們是被迫逼的，如果可以選擇，我們想要1個經過全台灣人民公投決定的國民身分證，不管它叫什麼名字，至少不是被迫的。

蔣耀賢說，我們也不想使用「新台幣」，如可以，我們希望請還給我們「舊台幣」，當年被迫4萬元換1元，台灣人真的很吃虧。

蔣耀賢並揶揄回說，我們不會寄信給別人不貼郵票，不寫地址、不留聯絡電話，只用筆名「笑死人」，保障「笑死人」先生着作人格權，將會珍藏這份手稿，「有朝1日願意無償捐給中國國家歷史博物館」。

據了解，目前台南市5位市長參選人，民進黨黃偉哲、國民黨謝龍介，無黨籍許忠信、林義豐與商毓芳。其中黃偉哲已定於8月31日登記參選，謝龍介、商毓芳都選在9月1日，林義豐則於9月2日登記。

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