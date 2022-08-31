黃偉哲登記参選 民進黨議員舉競選旗幟「致勝祭」

台南市長黃偉哲（中）今日在立委、議員及支持者簇擁下登記參選，士氣高昂。（記者洪瑞琴攝）

2022/08/31 12:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市長黃偉哲今（31）日前往南市選委會登記參選，在黨籍立委及市議員参選人陪同下，百旗飄揚聲勢浩大，宛如一場「致勝祭」，高喊挺台南、繼續拚！

黃偉哲表示，登記参選是過程，接下來80幾天要好好的把選戰打起來，延續民進黨的民主價值，還有市政延續，團結整合士氣，市政繼續發展，繼續拼給市民最好的成績單，才能獲得選民認同支持，達成「市長當選、議會席次過半」目標。

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媒體問到何時請假，以候選人身份参選？黃偉哲說，這是現任縣市首長尋求連任都會碰到的問題，他不是第1個也不是最後1個，現階段是要做好市政，獲得選民支持，政績很重要，新人参選要拿出願景，執政者要拿出很好的成績單，不論是參選市長或議員，都要被選民檢驗，希望每位参選人維持良性競爭，不要做人身攻擊、不實指控，市政可受公評檢驗，將會在一個適當時機，依照規定來請假。

今天除民進黨籍議員參選人到場陪同助陣，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人齊現身力挺，不分派系展現台南綠營大團結氣勢，成為全場最大焦點；市選委會前擠滿支持者舉旗繽紛熱鬧，各參選人更是紛紛卡位搶鏡，眾人高喊「挺台南，繼續拚」，黃偉哲宣示以穩健步伐擘劃市政，用政績贏得市民支持，「全力繼續拚，凝聚市民意志」。

台南市長黃偉哲今日登記參選，強調繼續拚市政，爭取選民認同，並呼籲選舉良性競爭。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲今日在立委、議員及支持者擁護下登記參選，百旗飄揚宛如一場熱鬧「致勝祭」。（記者洪瑞琴攝）

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