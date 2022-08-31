張善政被爆研究案抄襲 農委會：將成立調查小組

張善政亮出林貞臉書文章為證，文章確實還在，只是限好友觀看。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/31 15:08

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆料過去任職宏碁副總期間，申請農委會5736萬元研究案報告疑似多處抄襲，農委會已責成發包該計畫的農委會科技處釐清相關事項，科技處處長王仕賢表示，依照程序會先蒐集疑點後成立調查小組，並展開初審調查，之後會再由相關領域專家展開複審，若有需要於初審就會請宏碁與張善政說明。

對於爆出抄襲該項計畫案，王仕賢表示，科技處之前就有擬訂相關的SOP，依照計畫審查程序，會對於外界的質疑進行初審調查，目前主辦的業務單位已在盤點資訊，待資料都盤點好，就會成立小組調查並展開初審，若初審時就有疑義，便會請當事人前來說明，若初審通過，就會展開複審，由相關領域的專家學者來檢視是否有抄襲的情況。

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王仕賢表示，這份計畫是一個智庫類的計畫，目前外界認為該計畫的報告有抄襲之疑，因此業務單位就要協助釐清，他說，智庫計畫確實要蒐集許多原文資料，但是仍有規定資料來源都必須標示清楚，也因為是智庫類的計畫，因此會就計畫屬性請專家判斷是否可全部都引用文獻資料，都會針對這些疑點來調查釐清。

王仕賢表示，之前有執行中的案子被評審委員發現抄襲的情況，當時該案立刻停止執行並追回款項，他說這是第一次農委會已結案的計畫案發生疑似有抄襲的情況，目前仍會依照程序先蒐集外界指稱該案疑有抄襲的資料，再送交初審判定。

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