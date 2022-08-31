海委會成立4年4個月正副主委異動頻繁 常務副主委懸缺近2年

海洋委員會成立4年4個月，正副主委異動頻繁。圖為海委會揭牌儀式。（資料照）

2022/08/31 11:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕為展現「海洋國家」特色，行政院於2018年4年28日成立海洋委員會，下轄海巡署（原行政院海岸巡防署降級）、海洋保育署及國家海洋研究院，是設在高雄的第一個中央部會，但至今僅4年4個月，即將更換第3位主任委員，3位副主委異動頻繁，最近1位常務副主委更懸缺長達近2年，堪稱各部會罕見。

海委會首位主委是原飛安會主委黃煌煇，原行政院海岸巡防署署長李仲威轉任政務副主委兼海巡署長，原中山大學副校長陳陽益出任政務副主委，原海岸巡防署副署長龔光宇為常務副主委，數個月後，龔光宇屆齡退休。

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2019年1月13日內閣改組，黃煌煇卸任，李仲威代理主委，1個月後真除，陳陽益卸任，原國安局副局長陳國恩轉任海委會常務副主委兼海巡署長，海洋學者莊慶達及蔡清標出任政務副主委。

2020年10月1日，陳國恩於以家庭因素為由閃辭獲准，由莊慶達以政務副主委兼任海巡署長；自此，常務副主委懸缺至今已長達近2年，堪稱各部會罕見。

2020年12月31日，總統府發布由原國安局駐美特派員周美伍接任政務副主委兼海巡署長，因為已無政務副主委職缺，莊慶達卸任。

今天行政院證實主委李仲威請辭獲准，9月2日生效，結束3年6個多月的任期，政務副主委蔡清標也歸建中興大學，但行政院沒有同步公布正副主委的接任人選。

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