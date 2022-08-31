為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海委會成立4年4個月正副主委異動頻繁 常務副主委懸缺近2年

    海洋委員會成立4年4個月，正副主委異動頻繁。圖為海委會揭牌儀式。（資料照）

    海洋委員會成立4年4個月，正副主委異動頻繁。圖為海委會揭牌儀式。（資料照）

    2022/08/31 11:32

    〔記者洪定宏／高雄報導〕為展現「海洋國家」特色，行政院於2018年4年28日成立海洋委員會，下轄海巡署（原行政院海岸巡防署降級）、海洋保育署及國家海洋研究院，是設在高雄的第一個中央部會，但至今僅4年4個月，即將更換第3位主任委員，3位副主委異動頻繁，最近1位常務副主委更懸缺長達近2年，堪稱各部會罕見。

    海委會首位主委是原飛安會主委黃煌煇，原行政院海岸巡防署署長李仲威轉任政務副主委兼海巡署長，原中山大學副校長陳陽益出任政務副主委，原海岸巡防署副署長龔光宇為常務副主委，數個月後，龔光宇屆齡退休。

    2019年1月13日內閣改組，黃煌煇卸任，李仲威代理主委，1個月後真除，陳陽益卸任，原國安局副局長陳國恩轉任海委會常務副主委兼海巡署長，海洋學者莊慶達及蔡清標出任政務副主委。

    2020年10月1日，陳國恩於以家庭因素為由閃辭獲准，由莊慶達以政務副主委兼任海巡署長；自此，常務副主委懸缺至今已長達近2年，堪稱各部會罕見。

    2020年12月31日，總統府發布由原國安局駐美特派員周美伍接任政務副主委兼海巡署長，因為已無政務副主委職缺，莊慶達卸任。

    今天行政院證實主委李仲威請辭獲准，9月2日生效，結束3年6個多月的任期，政務副主委蔡清標也歸建中興大學，但行政院沒有同步公布正副主委的接任人選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政院：海委會主委李仲威家庭因素請辭獲准 9/2生效
    2022/08/31 09:26

    政院：海委會主委李仲威家庭因素請辭獲准 9/2生效
    傳海委會主委李仲威請辭 海巡署長周美伍將接任
    2022/08/31 07:53

    傳海委會主委李仲威請辭 海巡署長周美伍將接任

    醫曝：乾眼症單吃葉黃素恐無效
    海委會小琉球海域空間規劃 登島收費、總量管制引關注
    2022/05/19 20:14

    海委會小琉球海域空間規劃 登島收費、總量管制引關注
    台美海巡合作推進 已送1學生攻讀美國海岸防衛學校
    2022/03/19 17:02

    台美海巡合作推進 已送1學生攻讀美國海岸防衛學校

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    國海院：船模實驗室落腳興達港海巡基地 將依原訂期程完成
    2021/04/30 13:55

    國海院：船模實驗室落腳興達港海巡基地 將依原訂期程完成
    國海院放棄興達港「工13」用地 藍委控有高層黑手
    2021/04/30 11:55

    國海院放棄興達港「工13」用地 藍委控有高層黑手
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播