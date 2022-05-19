海委會小琉球海域空間規劃 登島收費、總量管制引關注

小琉球以往遊憩人潮。（記者陳彥廷攝）

2022/05/19 20:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球近兩年雖因疫情造成人潮驟減，但在無法出國的情形下，具備搭船出港的「類出國」遊憩類型，在後疫情時代仍吸引遊客前往，為解決同時存在觀光遊憩、傳統漁業、生態保育等海域空間重疊問題，行政院海洋委員會今天邀集相關單位於小琉球研商，並承諾將建橫向溝通的大平台協調各方意見。

小琉球在疫情以前，年可達近150萬人次登島，人潮爆量下，讓有賴天然資源觀光為主的小琉球開始出現發展與保育的拉扯，加上與當地民情及漁業甚至新興的自由潛水等，都因海域空間重疊不斷產生磨擦，衍生出產業衝突及安全性等問題。

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立委莊瑞雄日前到小琉球體驗自由潛水，對小琉球海域是讚不絕口，但當天他浮出水面時被不遠處的一艘漁船嚇了大跳，也更加明白自由潛水及潛水愛好者在實際上下潛時可能會遇的安全威脅，他要求海委會應研商各種不同行為共存於海洋的劃分，並要海委會以小琉球作為海域劃分先行示範區，並要求補上海洋保育巡查的人力，但也提醒影響漁民生計部分一定要多溝通、不可貿然執行。

海委會今天到小琉球與相關單位包括交通部觀光局、大鵬灣國家風景區管理處、漁業署、海保署、海巡署、屏東縣政府、琉球鄉公所等權責單位及琉球區漁會，就小琉球的海域空間利用分配規劃、承載量及監測指標等管理措施進行研商。

海委會表示，去年發布台灣海洋遊憩永續管理指引後，即將小琉球作為重點輔導區域，這次會後大致擬定由觀光局及屏縣府就遊憩產業及漁業產業成立權益關係人的小平台會議，討論初步方案，再透過海委會的跨領域大平台協調機制，進行相容性或排他性管理措施的研商，儘速調整及優化海域區劃的管理對策。找出兼顧多方權益的合宜海域空間規劃方案。

海委會指出，在海域使用範圍重疊部分，為加速化解漁業及遊憩團體的歧見，決議權責機關各就權管產業或活動使用海域的分區規劃，透過小平台討論，在遊憩活動空間規劃部分，由大鵬灣國家風景區管理處成立海域遊憩小平台；漁業作業空間規劃則由屏東縣政府成立漁業及保育小平台。

不過，面對人潮爆量帶來的衝擊，生態保育也成為討論要點，會中交通部觀光局及屏東縣政府不僅提出短期內採行擴大保護區範圍、設定承載量與監測指標、周邊海域遊憩分區規劃、設置友善步道、海域水質長期監測、規劃陸域景點以分散海域遊憩壓力並加以淡旺季分流。

海委會會中也對兩單位所提出長期規劃中的收費制度、登島遊客總量管制等各項管理措施表達肯定之意，由於這牽涉到實際繳費問題，也引發外界高度關注，海委會強調，後續會與權益關係人充分溝通後，擬定管理方案，逐步推動落實。

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