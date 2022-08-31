傳海委會主委李仲威請辭 海巡署長周美伍將接任

外傳海委會主委李仲威請辭。（資料照）

2022/08/31 07:53

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會主任委員李仲威傳以家庭因素為由請辭，副主委蔡清標也將歸建中興大學，將由副主委兼海巡署長周美伍接任主委、警職出身的海巡署副署長蔡長孟接任副主委兼海巡署長、軍職出身的海委會主任秘書劉國列接任副主委，海巡軍警職將全面接班。

據了解，李仲威近期釋出倦勤，有意「告老還鄉」，因此以家中有百歲老母親必須照顧為由請辭。李仲威今天將出席海巡署例行的主管會議，明（1）日出席行政院院會交接。

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因正值中國軍演威脅台灣，李仲威請辭案，讓府院高層傷透腦筋，加上蔡清標也將歸建，正副主委若先後離職，將只剩副主委兼海巡署長周美伍一人，海委會高層將呈真空狀態。

因外界預期縣市長選舉後，內閣才會大幅改組，且中國軍演威脅台灣，為避免因李仲威離職，造成人事過度波動，比照衛生福利部模式，採內升調整。

周美伍海軍中將退役後，擔任國安局駐美特派員，前年9月，時任海委會副主委兼海巡署長陳國恩以家庭因素閃辭，府院安排周美伍返台接任，原本呼聲很高的海巡署副署長蔡長孟擦身而過。

不過，如果採內升調整，周美伍接任主委後的遺缺，蔡長孟這次有機會如願以償。至於海委會主任秘書劉國列原本已從少將退伍，後來改以機要，繼續擔任主秘，這次將接任政務副主委。

外傳周美伍（右）將接任海委會主委。（資料照）

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