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    十傑魏瑞廷轉戰池上鄉長 各地青年力挺展現青年新力量

    展現青年新力量，十傑魏瑞廷登記參選池上鄉長。（記者陳賢義攝）

    展現青年新力量，十傑魏瑞廷登記參選池上鄉長。（記者陳賢義攝）

    2022/08/30 12:43

    〔記者陳賢義／台東報導〕2022九合一地方選舉漸趨白熱化，台東縣池上鄉是縣內唯一各黨未提名鄉鎮長人選的鄉鎮，當選今年十大傑出青年的魏瑞廷，忙於翻轉傳統農業之餘，也將這股不服輸及創新的毅力轉戰，今登記參選池上鄉長，雖是初試啼聲，但各地青年紛赴池上力挺，期盼他的努力能展現現代青年的新力量，為鄉偏拓展更寬闊的視野。

    昔日池上鄉長的選舉，都是由政黨相挺的候選人拔得頭籌，但2022年特別不一樣，以往的政壇老將這次都退居幕後。在地鄉親說，今年池上有全國十大傑出青年魏瑞廷參與選舉，光是網路聲量就讓政治前輩們不敢小覷，加上現今的選舉模式與過往有所不同，魏瑞廷全新的選舉模式，更是前所未見，一步一腳印的徒步拜訪200多個日子，感動了無數人。

    今是候選人登記的第二天，無黨籍的魏瑞廷帶著第59屆十大傑出青年選拔委員會的成員大軍助陣，許多地方青年也到場支持，陣仗浩大熱鬧滾滾。魏瑞廷說，他在十多年前為了幫父母親回家種田，是個返鄉的青農，這幾年看見家鄉需要改變，而以往腦袋想的，就是默默耕耘自己的田，不太會去管地方事務，但有些問題真的需要跳出來大聲疾呼，才會喊出改變。

    魏瑞廷表示，從二月開始，他就一步一腳印，用「走路」來繞遍池上各角落，一開始很多鄉親根本不認識他，但雙腳環池上6次以上後，現在連守護家園的「歐告（狗）」都認識他，記住他的味道，這也讓從小就怕狗的他卸下了創傷，也更注意到流浪狗貓的問題。

    魏瑞廷說，很多人以為偏鄉的選舉，就是靠在地勢力當選，也不用推什麼政見，他這次就是要讓鄉民可以知道，雖然池上鄉不大，但他是素人參選，背後支持他出來競選鄉長的力量，就是池上人，他也準備豐富的政見，要好好照顧鄉親。

    十傑魏瑞廷轉戰池上鄉長，各地青年力挺。（記者陳賢義攝）

    十傑魏瑞廷轉戰池上鄉長，各地青年力挺。（記者陳賢義攝）

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