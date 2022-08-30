6度登記參選台東縣長 劉櫂豪：給饒慶鈴4年「夠了」！

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天完成候選登記。（記者黃明堂攝）

2022/08/30 10:42

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨徵召台東縣長參選人劉櫂豪今天第6度登記參選台東縣長，他說，大家給饒慶鈴4年，「夠了」！這4年台東社會住宅掛零，有游泳池變成沒有游泳池，饒掛在口中的東漂，卻是遷出的人口大於遷入。他自信會是好縣長，將以10年立委累積的視野，帶領大家「造好」新台東。

劉櫂豪今天上午9點多由妻子林子煊，及立委伍麗華、管碧玲、邱泰源，還有民進黨籍各公職參選人團隊陪同，從大同路邁向縣政府，高呼口號後進入大禮堂，繳交證件及保證金，完成縣長候選登記，隨後在縣府廣場發表競選演說。

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劉櫂豪說，競選台東縣長這條路漫長，但他從來就不是一個人走，而是有許多志同道合的好朋友一步一步往前走。這場選舉是比較的選舉，讓民民檢驗饒慶鈴4年來的施政，給饒慶鈴4年，夠了！在她主政下，社會住宅掛零，有游泳池做到沒有游泳池，她掛在口中的東漂，卻是人口下降，遷出人口大於遷入台東的人口。

劉櫂豪說，台東值得更好生活，他會是個好縣長，讓年青人找到好工作，在這裡實現居住正義。他說，10年立委讓自己開拓視野，可以結合中央及地方資源，打造台東願景。他不會期待自己是超人縣長，而是會帶領縣府同仁不分職務高低，都把縣政推展當成榮耀。

劉櫂豪說，台東不會突然變好，在這場關乎台東發展的選舉，請大家把對台東的愛及想像化成實際力量。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（左3）今天登記候選，振臂呼口號。（記者黃明堂攝）

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