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    彰化2縣議員轉跑道 第六選區新人搶出頭

    彰化縣縣議員第六選區出現不少新人角逐，民進黨提名詹琬惠（右）、國民黨提拔蕭妤?（左）兩名政壇新人參選。（翻攝參選人臉書）

    彰化縣縣議員第六選區出現不少新人角逐，民進黨提名詹琬惠（右）、國民黨提拔蕭妤?（左）兩名政壇新人參選。（翻攝參選人臉書）

    2022/08/29 19:52

    〔記者陳冠備／彰化報導〕年底五合一大選在即，彰化縣東南角第六選區（田中、社頭、二水）縣議員應選4席，但現任議員前國民黨籍蕭如意、無黨籍蕭淑芬決定轉換跑道，改選社頭鄉、田中鎮長，席次頓缺一半，民進黨順勢提名詹琬惠、國民黨也提拔蕭妤亘（ㄒㄩㄢ）兩名政壇新人參選，另外政治素人張諄萬，及本屆參選遭滑鐵盧的前議員劉景滄均有意捲土重來。

    彰化縣議員第六選區一直都有新人輩出，根據近3屆統計，幾乎都是藍營佔2席次、民進黨跟無黨籍各佔1席次，現任議員包括國民黨藉鄭俊雄、蕭如意，民進黨籍的許書維，無黨籍的蕭淑芬則透過婦女保障名額擠掉票數較高的劉景滄。

    該選區雖然競爭激烈，但又有現任議員回鍋選鄉鎮首長，或是鄉鎮長轉跑道選議員的傳統，如本屆議員鄭俊雄曾任田中鎮長，現任田中鎮長洪麗娜也曾任議員等，這次大選中，曾任2屆社頭鄉長、2屆議員的蕭如意則宣布回鍋參選鄉長，甚至不惜退黨，迎戰國民黨提名的社頭鄉長參選人蕭浚二。

    議員蕭淑芬當選議員前即任田中鎮民代表副主席，本屆在婦女保障名額下擠掉前議員劉景滄當選，這次大選決定轉換跑道，角逐田中鎮長，將與洪麗娜形成雙姝對決。

    罕見空缺兩席議員，國、民兩黨卻不躁進，都只推出一位新人打穩定牌，其中民進黨派出社頭鄉長劉錦昌牽手詹琬惠參選，選前她就經常與劉勤走基層，布局已久，加上劉錦昌也曾任縣議員，對這次參選是勢在必得，可望為綠營多添一席次。

    國民黨則打青年牌，派出新人蕭妤亘參選，她亦是社頭鄉鄉代謝宏志妻子，首度參選的她就積極透過臉書等社群網站宣傳，更是該選區議員第一個成立競選總部，加上有國民黨彰化黨部主委蕭景田力挺，聲勢壯大。

    政治素人張諄萬（原名張源清）本屆曾參選縣議員落選，這次更名後決定捲土重來。另外前議員劉景滄，是本屆落選頭，仍具有相當實力，近來已透過朋友群組群求支持，不過根據彰化縣選委會統計，議員登記首日，第六選區只有許書維登記，是否還有變掛還不知數。

    彰化縣縣議員第六選區，現任議員前國民黨籍蕭如意（左）、無黨籍蕭淑芬（右）決定轉換跑道，改選社頭鄉、田中鎮長。（記者陳冠備攝）

    彰化縣縣議員第六選區，現任議員前國民黨籍蕭如意（左）、無黨籍蕭淑芬（右）決定轉換跑道，改選社頭鄉、田中鎮長。（記者陳冠備攝）

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