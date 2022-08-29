美女刺客！ 粘惠青參選福興鄉代表 「小陳妍希」顏值吸睛破表

彰師大研究生粘惠青投入彰化縣福興鄉代表選舉，「小陳妍希」高顏值成為焦點。（粘惠青提供）

2022/08/29 19:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美女刺客來了！彰化縣福興鄉第三選區鄉代表參選人粘惠青，今年28歲，首次參選就以神似「小陳妍希」的高顏值成為焦點；粘惠青說，希望能夠讓地方政壇注入年輕人的力量，並拉近城鄉差距！

粘惠青是前福興鄉代表粘勝傑的女兒，她還記得爸爸參選時，當時她念高中，曾經跟著爸爸把物資親自送到弱勢家庭，這讓她印象非常深刻，第一次覺得從政可以在第一線幫助需要幫助的人。

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因此，當她念完大葉大學分子生物科技學系，當了2年的醫藥用品業務後，決定返回家鄉，除了進入彰師大工業教育研所就讀，同時準備參與福興鄉代表選舉。

粘惠青說，很多人都以為她「政二代」，都是父母鼓勵她參選，事實上並非如此，而是她想要參選服務人群，因為她去台中市國小當積木社團的老師，回到福興鄉才知道家鄉國小都沒有類似的社團，讓她驚覺城鄉差距之大，她認為要拉近城鄉距離，最好的辦法就是從政，從制度面來進來革新。

只是，她要從政的想法嚇壞了父母，父親要她想清楚，從幼教業退休的母親則認為選舉太辛苦了，但她很明白說出自己的從政理念，父母只好坦然接受。

而粘惠青勤走基層，最常被問到「今年幾歲？」，「有沒有男朋友？」的問題，她都很誠實回答，「單身，還沒有男朋友」，馬上就有人要幫忙介紹，她都笑說，選舉只剩不到3個月，現在先忙完選舉再說！

彰化縣福興鄉代表參選人粘惠青是前代表粘勝傑的女兒，被視為是美女刺客。（粘惠青提供）

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