為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美女刺客！ 粘惠青參選福興鄉代表 「小陳妍希」顏值吸睛破表

    彰師大研究生粘惠青投入彰化縣福興鄉代表選舉，「小陳妍希」高顏值成為焦點。（粘惠青提供）

    彰師大研究生粘惠青投入彰化縣福興鄉代表選舉，「小陳妍希」高顏值成為焦點。（粘惠青提供）

    2022/08/29 19:17

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕美女刺客來了！彰化縣福興鄉第三選區鄉代表參選人粘惠青，今年28歲，首次參選就以神似「小陳妍希」的高顏值成為焦點；粘惠青說，希望能夠讓地方政壇注入年輕人的力量，並拉近城鄉差距！

    粘惠青是前福興鄉代表粘勝傑的女兒，她還記得爸爸參選時，當時她念高中，曾經跟著爸爸把物資親自送到弱勢家庭，這讓她印象非常深刻，第一次覺得從政可以在第一線幫助需要幫助的人。

    因此，當她念完大葉大學分子生物科技學系，當了2年的醫藥用品業務後，決定返回家鄉，除了進入彰師大工業教育研所就讀，同時準備參與福興鄉代表選舉。

    粘惠青說，很多人都以為她「政二代」，都是父母鼓勵她參選，事實上並非如此，而是她想要參選服務人群，因為她去台中市國小當積木社團的老師，回到福興鄉才知道家鄉國小都沒有類似的社團，讓她驚覺城鄉差距之大，她認為要拉近城鄉距離，最好的辦法就是從政，從制度面來進來革新。

    只是，她要從政的想法嚇壞了父母，父親要她想清楚，從幼教業退休的母親則認為選舉太辛苦了，但她很明白說出自己的從政理念，父母只好坦然接受。

    而粘惠青勤走基層，最常被問到「今年幾歲？」，「有沒有男朋友？」的問題，她都很誠實回答，「單身，還沒有男朋友」，馬上就有人要幫忙介紹，她都笑說，選舉只剩不到3個月，現在先忙完選舉再說！

    彰化縣福興鄉代表參選人粘惠青是前代表粘勝傑的女兒，被視為是美女刺客。（粘惠青提供）

    彰化縣福興鄉代表參選人粘惠青是前代表粘勝傑的女兒，被視為是美女刺客。（粘惠青提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中百里侯之爭！蔡其昌登記搶頭香 盧秀燕9/2壓軸
    2022/08/29 18:31

    台中百里侯之爭！蔡其昌登記搶頭香 盧秀燕9/2壓軸
    九合一大選登記首日 桃市市長2人、議員18人登記
    2022/08/29 18:27

    九合一大選登記首日 桃市市長2人、議員18人登記

    夏季空汙拉警報 醫揭維持空氣清淨秘訣
    太陽花學運世代林煒軒參選嘉市議員 議員戴瑋姍、黃守達陪同登記
    2022/08/29 17:23

    太陽花學運世代林煒軒參選嘉市議員 議員戴瑋姍、黃守達陪同登記
    東縣2022九合一選舉登記 第16選區議員參選人施森茂搶頭香
    2022/08/29 17:14

    東縣2022九合一選舉登記 第16選區議員參選人施森茂搶頭香

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播